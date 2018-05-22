İYİ Parti Uşak teşkilatında istifalar

İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa etti.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinin ardından aday listesine tepki gösteren İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Milletvekili aday listelerine tepki amacıyla istifa ettiklerini belirten partililer, milletvekilli aday adaylığı sürecinde kendilerinin görüşlerinin alınmadığını, liyakatın ve ahde vefanın olmadığı bir hareket içinde bulunamayacaklarını ifade ederek istifa dilekçelerini il başkanlığına verdiklerini bildirdi.
İYİ Parti Uşak'tan Neşe Yılmaz, Ali Kurt ve Özdemir Koçyiğit'i milletvekili adayı göstermişti.
CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!
İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum