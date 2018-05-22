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İYİ Parti Uşak teşkilatında istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Milletvekili aday listelerine tepki gösteren 17 il yönetim kurulu üyesi ile 4 merkez ilçe yönetim kurulu üyesi istifa etti

İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinin ardından aday listesine tepki gösteren İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Milletvekili aday listelerine tepki amacıyla istifa ettiklerini belirten partililer, milletvekilli aday adaylığı sürecinde kendilerinin görüşlerinin alınmadığını, liyakatın ve ahde vefanın olmadığı bir hareket içinde bulunamayacaklarını ifade ederek istifa dilekçelerini il başkanlığına verdiklerini bildirdi.

İYİ Parti Uşak'tan Neşe Yılmaz, Ali Kurt ve Özdemir Koçyiğit'i milletvekili adayı göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti Milletvekili uşak

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