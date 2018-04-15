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İYİ Parti’ye çelenk gönderen MHP’liler için ihraç talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 08:18 | Son Güncelleme

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclisi üyesiyle ilçe eski başkanının da aralarında bulunduğu 9 kişi, MHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti’ye çelenk gönderen MHP’liler için ihraç talebi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaklaşık 1.5 ay önce mevcut yönetimi feshetmesinin ardından yerine atadığı yeni İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, MHP’li belediye meclis üyeleri Ramazan Kurt ve Şükrü Savaş, İl Genel Meclis Üyesi Halil Okutan, İlçe eski Başkanı Ahmet Nedim Özkeskin ile önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ercan Kubilay, Mine Kurt, Erdoğan Karaca, Orhan Çimen ve Hatice Paşik’i kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk ettiklerini söyledi.

‘İYİ PARTİ’YE ÇELENK GÖNDERDİLER’

Mustafa Bozkurt, “Kesin ihraç talebiyle disiplin kurula sevk edilen üyeler MHP Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi’nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmişlerdir. İYİ Parti’ye çelenk göndermişlerdir, toplantısına katılmışlar ve ilçede İYİ Parti’ye yandaş toplamışlardır. Her ortamda Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ve parti genel merkez yardımcılarını eleştirmişlerdir. MHP’yi yıpratmış, ilçe başkanı ve yönetimini tanımayarak dedikodu üretmiş ve hiçbir toplantıya iştirak etmemişlerdir. Hayırlı olsun ziyaretinde bile bulunmayarak partimizi ilçede yıpratıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Üyelikleri askıya alınarak, İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevklerine oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi. (DHA)

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İYİ parti ısparta MHP

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Anadolu da güzel bir söz var; "Oturduğu ahır sekisi, söylediği İstanbul türküsü." Zayıf karakterli insanlar herkese göz kırparlar. Fırıldaklık, döneklik hiçbir MHP'liye yakışmaz. İhraç edilmeleri gerekir.
mhp'nin demokrasi anlayışı...şaşırmadım...çelenk gönderen ülkücü arkadaşları iyi parti saflarına katılmaya davet ediyorum...
iyi insanlara katılın mhp out... iyi'ler in...her ülkücü mhp li midir..tabiki de hayır...ak partiye büyük birlik partisine oy veren ülkücüler olduğu gibi iyi partiye de oy veren ülkücüler olamaz mı?neyin kafasını yaşıyorsunuz ey mhp kurmayları....bu mu demokrasi anlayışınız...
sanki hdp ye çelenk gönderdiler ya....
bir çelek göndermekle kişiler ihraç ediliyorsa, parti başkanlarının diktatörlüğüne bak.
SARAY YALAKALARINA İHRAÇ FIRSATI VERMEDEN HEMEN MHP DEN KENDİLERİ İSTİFA ETMELERİ DAHA İYİ OLUR.
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