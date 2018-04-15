İYİ Parti’ye çelenk gönderen MHP’liler için ihraç talebi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaklaşık 1.5 ay önce mevcut yönetimi feshetmesinin ardından yerine atadığı yeni İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, MHP’li belediye meclis üyeleri Ramazan Kurt ve Şükrü Savaş, İl Genel Meclis Üyesi Halil Okutan, İlçe eski Başkanı Ahmet Nedim Özkeskin ile önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ercan Kubilay, Mine Kurt, Erdoğan Karaca, Orhan Çimen ve Hatice Paşik’i kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk ettiklerini söyledi.
‘İYİ PARTİ’YE ÇELENK GÖNDERDİLER’
Mustafa Bozkurt, “Kesin ihraç talebiyle disiplin kurula sevk edilen üyeler MHP Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi’nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmişlerdir. İYİ Parti’ye çelenk göndermişlerdir, toplantısına katılmışlar ve ilçede İYİ Parti’ye yandaş toplamışlardır. Her ortamda Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ve parti genel merkez yardımcılarını eleştirmişlerdir. MHP’yi yıpratmış, ilçe başkanı ve yönetimini tanımayarak dedikodu üretmiş ve hiçbir toplantıya iştirak etmemişlerdir. Hayırlı olsun ziyaretinde bile bulunmayarak partimizi ilçede yıpratıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Üyelikleri askıya alınarak, İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevklerine oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi. (DHA)
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 6 yorum