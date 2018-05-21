İYİ Parti'de Aşık Veysel'in torunu İzmir'den aday

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- YENİ kurulan ve ilk sandık sınavını 24 Haziran'da verecek olan İYİ Parti'nin İzmir milletvekili aday listesi açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in başdanışmanı, merhum Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir birinci bölge 4'üncü sıradan aday gösterildi.

Listede, birinci bölgenin ilk sırasında Dursun Müsavat Dervişoğlu yer alırken, ikinci bölge 1'inci sırada ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray aday gösterildi.

İYİ Parti'nin İzmir adayları arasında tanıdık simalar yer aldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Mehmet Tezkan, İzmir ikinci bölge 3'üncü sırada yer aldı. Demokrat Partili isimler de İYİ Parti listelerinden aday gösterildi. DP İzmir İl eski Başkanı Metin Dökmeciler ikinci bölge 6'ncı sıradan aday olurken, yine il eski başkanı Osman Varol da birinci bölge 6'ncı sıradan İYİ Parti milletvekili adayı oldu. 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülen tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir ikinci bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi.

İYİ Parti'nin İzmir adayları şu şekilde:

BİRİNCİ BÖLGE ADAYLARI

Dursun Müsavat Dervişoğlu

Yıldırım Ulupınar

Mehmet Tezkan

Çiğdem Özer

Osman Ertürk Özel

Osman Varol

Bülent Kırılmaz

Serap Özöktem

Ülkü Doğan

Hüseyin Hakan Işık

Burcu Bostancıoğlu

İbrahim Dönertaş

Kadir Gürel

Gizem Albaş

İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI

Aytun Çıray

Mustafa Kerpişci

Şengül Hablemitoğlu

Hüsmen Kırkpınar

Behice Yıldız Ünsal

Metin Dökmeciler

Anıl Selek

Nadir Gergin

İlker Gül

Salih Atakan Duran

Hayrı Köseoğlu

Ülkü Doğan

Murat Cem Özdemir

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