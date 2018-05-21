İYİ Parti'de Aşık Veysel'in torunu İzmir'den aday

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- YENİ kurulan ve ilk sandık sınavını 24 Haziran'da verecek olan İYİ Parti'nin İzmir milletvekili aday listesi açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in başdanışmanı, merhum Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir birinci bölge 4'üncü sıradan aday gösterildi.
Listede, birinci bölgenin ilk sırasında Dursun Müsavat Dervişoğlu yer alırken, ikinci bölge 1'inci sırada ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray aday gösterildi.
İYİ Parti'nin İzmir adayları arasında tanıdık simalar yer aldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Mehmet Tezkan, İzmir ikinci bölge 3'üncü sırada yer aldı. Demokrat Partili isimler de İYİ Parti listelerinden aday gösterildi. DP İzmir İl eski Başkanı Metin Dökmeciler ikinci bölge 6'ncı sıradan aday olurken, yine il eski başkanı Osman Varol da birinci bölge 6'ncı sıradan İYİ Parti milletvekili adayı oldu. 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülen tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir ikinci bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi.
İYİ Parti'nin İzmir adayları şu şekilde:
BİRİNCİ BÖLGE ADAYLARI
Dursun Müsavat Dervişoğlu
Yıldırım Ulupınar
Mehmet Tezkan
Çiğdem Özer
Osman Ertürk Özel
Osman Varol
Bülent Kırılmaz
Serap Özöktem
Ülkü Doğan
Hüseyin Hakan Işık
Burcu Bostancıoğlu
İbrahim Dönertaş
Kadir Gürel
Gizem Albaş
İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI
Aytun Çıray
Mustafa Kerpişci
Şengül Hablemitoğlu
Hüsmen Kırkpınar
Behice Yıldız Ünsal
Metin Dökmeciler
Anıl Selek
Nadir Gergin
İlker Gül
Salih Atakan Duran
Hayrı Köseoğlu
Ülkü Doğan
Murat Cem Özdemir
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