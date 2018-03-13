İyi Parti’de istifa krizi

İyi Parti Kdz. Ereğli İlçe yönetiminden 12 kişi istifa etti.
İyi Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetiminden, İyi Parti Ereğli İlçe Başkanı Asım Tazegül’ün yönetime sormadan aldığı kararlar sonrası 12 kişinin istifa ettiği ileri sürüldü. Ahmet Emre Bayramoğlu sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı paylaşımda “Op. Dr. Ahmet Emre Bayramoğlu, Op. Dr. Ahmet Levent Hasgül, Op. Dr, Önder Şahne, Orhan Karabekiroğlu, Kaan Atalay, Atilla Tarık Semiz, Cevdet Öztürk, Çiğdem Yıldırım, Fırat Polat, İsmail Ak’ın bugün itibariyle İyi Parti Ereğli İlçe Yönetiminden istifa etmişlerdir” dedi.
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