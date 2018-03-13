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İyi Parti’de istifa krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

İyi Parti Kdz.

İyi Parti’de istifa krizi

İyi Parti Kdz. Ereğli İlçe yönetiminden 12 kişi istifa etti.
İyi Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetiminden, İyi Parti Ereğli İlçe Başkanı Asım Tazegül’ün yönetime sormadan aldığı kararlar sonrası 12 kişinin istifa ettiği ileri sürüldü. Ahmet Emre Bayramoğlu sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı paylaşımda “Op. Dr. Ahmet Emre Bayramoğlu, Op. Dr. Ahmet Levent Hasgül, Op. Dr, Önder Şahne, Orhan Karabekiroğlu, Kaan Atalay, Atilla Tarık Semiz, Cevdet Öztürk, Çiğdem Yıldırım, Fırat Polat, İsmail Ak’ın bugün itibariyle İyi Parti Ereğli İlçe Yönetiminden istifa etmişlerdir” dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"___ Yüreğiniz Varsa ___"Meral Ablanın Karşısına Çıkında İstifa edin ))))
Geçen gün kavga çıkaran ekip. IYI partide koltuk sevdalısı barindirmayin tek kalsanız bile buna müsade etmeyin. MHP de yaşadığımız sıkıntıyı burda yaşamayalım. Sorun çıkarma potansiyeli bile olanları kapı önüne koyun. Umuda gölge düşmesin
iyi olmuş hizipçilere iyi partide yer yok
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