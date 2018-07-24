HABER

İYİ Parti'de kritik 72 saat

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 02:38 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - AFYON'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna çabaları devam ediyor.

İYİ Parti'de kritik 72 saat

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - AFYON'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna çabaları devam ediyor. Akşener'in evinin önünde toplanan partililere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan partililerden 72 saat süre istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli olağanüstü kurultay kararı almasının ardından partililerin Meral Akşener'i yeniden Genel Başkanlığa aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener'in Twitter hesabından yaptığı ve aday olmayacağını açıkladığı paylaşımının ardından partililer dün Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. İYİ Partililer bugün de Akşener'in evinin önünde toplanarak ikna çabalarını sürdürdü. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi.
AKŞENER 72 SAAT SÜRE İSTEDİ
İYİ Partililerin iki gündür devam eden eylemlerinin ardından Akşener'den ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.
TÜRKKAN: 72 SAAT SONRA BURADA BİRLİKTEYİZ
Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.
FOTOĞRAFLI

İYİ Parti'de kritik 72 saatİYİ Parti'de kritik 72 saat

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklamaİYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.