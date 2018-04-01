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İYİ Parti'de kurultay coşkusu (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

AKŞENER YENİDEN BAŞKAN İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday ile girilen genel başkanlık seçimlerinde, Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

AKŞENER YENİDEN BAŞKAN
İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday ile girilen genel başkanlık seçimlerinde, Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. 1112 delegeden 1061 delegenin oy kullandığı kurultayda 1 oy geçersiz sayılırken Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan seçildi.

Genel başkanlık seçimlerinin ardından Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

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