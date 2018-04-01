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İYİ Parti'de kurultay coşkusu (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ GİK VE MDK ÜYELERİ  İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçiminde 1112 delegeden 939 delege oy kullandı.

İYİ Parti'de kurultay coşkusu (4)

İYİ PARTİ GİK VE MDK ÜYELERİ
İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçiminde 1112 delegeden 939 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 925'i geçerli, 14'ü ise geçersiz sayıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 80 kişilik GİK üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Abdul Ahat Andican, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Aytun Çıray, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Bilal Karaca, Binnur Karadağlı, Burcu Akçaru, Celal Dağgez, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Elmas Gırağos, Emine Küçükali, Enes Kaplan, Ersönmez Yarbay, Fahrettin Yokuş, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Yahşi, Fulya Yasemin, Hasan Toktaş, Hava Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Nuhoğlu, Hediye Akdere, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Koncuk, İsmail Ok, Kazım Ataoğlu, Kemal Niziplioğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ünal Erzen, Meral Alemdar, Metün Ergun, Mukadder Başeğmez, Cihan Paçacı, Naci Cinisli, Aspay Sener, Nihal Ağca, Nesibe Ruhat Mengi, Nuri Okutan, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Sinem Uludamar, Şenol Bal, Tamer Kayaalp, Tugay Uluçevik, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Yener Yıldırım ve Yusuf Halaçoğlu."
11 kişilik MDK üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
"Adil Erkoç, Banu Aydın, Berna Biçer, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Günay Kodaz, Mine Baş, Ömer Karakaş, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez ve Veysel Mustafa Güldoğan."

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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İYİ Parti'de kurultay coşkusu (4)

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