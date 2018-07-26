İYİ Parti'den Akşener'e çağrı

Türkkan, Akşener'in partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını ve bu kurultayda aday olmayacağını ifade ettiğini anımsatarak, buna karşın gerek Meclis grubu gerekse Başkanlık Divanı üyelerinin defaatle kongrenin tek adayla toplanacağını ve o adayın da ittifakla Akşener olduğunu vurguladığını söyledi.

Türkkan, şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız, kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Partimizin, yoluna sizin Genel Başkanlığınızda devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde çok önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden sayın Genel Başkanımız Akşener'e başarılar diliyoruz."

- "A planımızla ilgili yol almaya devam ediyoruz"

Türkkan, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın da adaylık için isimlerinin geçtiğini belirterek, "Akşener ikna edilemezse B ve C planları hazır mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi: