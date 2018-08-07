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İYİ Parti'den emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 12:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi teklifi

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Ergun'un, TBMM Başkanlığına sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifinin gerekçesinde, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle emeklilik beklentisindeki vatandaşların hak ve planlarının ileri bir tarihe ertelendiği, bu durumun mağduriyetlere neden olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, hukuk devletinin, "vatandaşlarına ve onların haklarına saygılı devlet" olarak tanımlandığına yer verilen gerekçede, ilgili kanunlarda emeklilikte kademeli geçişin yeniden düzenlendiği, 8 Eylül 1999'dan önce işe giren kadınlarda 40-58, erkeklerde 44-60 yaş aralığında değişen yaş bekleme süreleri getirildiği hatırlatıldı.

Uygulamanın, erken yaşta çalışmaya başlayarak primlerini eksiksiz ödeyen ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar için cezaya dönüştüğüne işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Emekli olmak için yaş bekleyen ve bu süre zarfında işsiz kalan, ileri yaşları yüzünden yeni iş bulma zorluğu çeken vatandaşlar sağlık güvencesinden de mahrum bırakılmakta, bu durum sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Teklifimizin kanunlaşması halinde emekli olmak isteyen ama yaş bekleyen vatandaşların mağduriyeti giderilecektir."

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