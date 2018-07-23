KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan emekli emniyet müdürü Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini söyledi.
Eryılmaz, istifasına ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.
24 Haziran'da yapılan seçimde Kayseri'den 2. sıra milletvekili adayı olan Eryılmaz, Meclis'e girememişti.
Eryılmaz, sosyal medya hesabından, "İYİ Parti'den istifa ediyorum, gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım." açıklamasında da bulunmuştu.
Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti
Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum