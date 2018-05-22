HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İYİ Parti'den İzmir aday adayı olan Halaçoğlu, listeye giremedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

İZMİR'den 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday adayı olan, İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, liste dışı kaldı.

İYİ Parti'den İzmir aday adayı olan Halaçoğlu, listeye giremedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'den 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday adayı olan, İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, liste dışı kaldı. Kayseri'de liste başına yazıldığını; ancak bunu kabul etmediğini belirten Halaçoğlu, parlamentoda yer almasa da İYİ Parti'de hukuk devleti için mücadele edeceğini söyledi.
İYİ Parti kurucularından Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İzmir'den adaylık başvurusunda bulundu; ancak İzmir'den değil, Kayseri'den aday gösterildi. Kayseri'den aday olmayı kabul etmeyen Halaçoğlu, liste dışı kaldı. Ağustos ayında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşeceklerini, bu nedenle ilk tercihinin İzmir olduğunu belirten Halaçoğlu, "İzmir'de oturacağım için İzmir'den başvuru yaptım; ama Kayseri'de 1'inci sırayı verdiler. Kabul etmedim. Tercihim, İzmir ve Ankara'ydı. Şimdi tekrar Kayseri'ye giderek, seçmenlerle ilgilenmem zor olacağı için Kayseri'den aday olmadım" dedi.
Listeye giremeyen Halaçoğlu, "Milletvekili olmak zorunda değiliz. Olmak isteriz; ama bu, şart değil. Vekil olmasam da partide mücadele etmeye devam edeceğim. Tek adam rejimini kabul etmiyorum" diye konuştu. Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bunu çıkar için yapmadıklarını kaydeden Halaçoğlu; parlamenter, demokratik, hukuk devletini savunanların çıkarının olmadığını söyledi. Halaçoğlu, "Çıkarımız olsa gider AKP'de yer alırdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
CHP'li Bektaşoğlu: Mücadelem bundan sonra da sürecekCHP'li Bektaşoğlu: Mücadelem bundan sonra da sürecek
Kayseri'de kalp krizinden ölen polis için törenKayseri'de kalp krizinden ölen polis için tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.