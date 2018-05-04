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İYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nca Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için davullu zurnalı imza kampanyası başlatıldı.

İYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyası

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nca Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için davullu zurnalı imza kampanyası başlatıldı. Kültüpark'ın Basmane kapısında toplanan partililere, Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler de destek verdi.
Kültürpark Basmane kapısında bir araya gelen İYİ Parti İzmir Teşkilatı üyeleri, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için imza kampanyası başlattı. Davullu zurnalı basın açıklamasına, cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'yi destekleme kararı alan DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler de katıldı. Çok sayıda partilinin yer aldığı basın açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'i milletin cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini açıklayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, "Millet, adayının yine bu milletin bağrından çıkmasını istiyor. 100 binler, 100 bin imza için memleketin dört bir yanında seçim kurullarına gidiyor" dedi.
'AKŞENER İÇİN ÜLKE GENELİNDE 20 BİN İMZA VERİLDİ'
İzmir'in, sözlüğünde 'korku' kelimesine yer olmayan vatansever yüreklerin yaşadığı şehir olduğunu kaydeden Başkan Ükünç, "Eğer mevzubahis olan vatansa İzmirli önce 'Ben varım' der. Evet, önce biz varız, buradayız. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'in 100 bin imza ile cumhurbaşkanı aday olması için imza vermeye geldik. Şu ana kadar Akşener için Türkiye genelinde 20 bin imza verildi. İzmir olarak hedefimiz ilk gün 25 bin imza" diye konuştu.
DP İzmir İl Başkanı Dökmeciler ise genel başkanlarının talimatıyla Meral Akşener'e destek vereceklerini belirterek, "Konak ilçe teşkilatımız olarak saat 12.00'de partili arkadaşlarımız imza atmaya gidecek. 1 milyon broşür yaptırdık, 30 ilçeye dağıttık. Üstünlerin adaleti değil adaletin üstünlüğü için, gerçek demokrasi için bir imza diyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için imza vermek isteyenler, bugünden itibaren 9 Mayıs'a kadar bağlı bulundukları ilçelerdeki seçim kurullarına giderek, imza verebilecek. İmza verme işlemi, saat 08.00'den 20.00'ye kadar sürecek. Seçim kurulları, cumartesi ve pazar günleri de açık olacak. İzmirli seçmenlerin ise dikkat etmesi gereken 2 önemli konu var. Güzelbahçe'de ikamet edenlerin, imza vermek için Alsancak'a gelmesi gerekiyor. Beydağ'da imza vermek isteyenlerin ise Ödemiş yeni adliye binasına gitmesi gerekiyor.

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İYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyasıİYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyasıİYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyasıİYİ Parti'den İzmir'de davullu zurnalı imza kampanyası

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