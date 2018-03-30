HABER

İYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 1’inci Olağanüstü Kongre'nin engellenmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiası

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 1’inci Olağanüstü Kongre'nin engellenmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu ileri sürdü.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 1 Nisan Pazar günü yapacakları 1’inci Olağanüstü Kongre'ye ilişkin bürokratik engel çıkarıldığını öne sürdü. Partisinin afiş ve pankartlarına dahi tahammül edilemediğini savunan Dervişoğlu, “Olağanüstü kongremiz için her parti gibi tanıtım ve duyuru çalışmaları yapıyoruz. Kaynağını bildiğimiz baskılar sonucu binlerce açık hava ilan panolarının olduğu büyükşehirlerde ve başkentimizde, bu imkan İYİ Parti’ye kullandırılmadı. Farklı yöntemlerle çalışmak istedik, her tür bürokratik engel çıkarıldı. Bizler, hukukumuz ve devletimizin görevlileri ile karşı karşıya gelmemize neden olacak adımlardan kaçınarak, ‘Kan içip, kızılcık şerbeti’ dedik. Ancak tahammülsüzlüğe bakın ki kısıtlı imkanlarla ve tamamen İYİ insanların katkılarıyla yaptığımız afiş ve pankart çalışmamıza bile tahammül edilemedi” diye konuştu.
'MALUM KİŞİLERCE SÖKÜLÜP, YERLERE ATILIYOR'
Tepkilerinin tahammülsüzlükten çok saygısızlığa olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Cumhuriyetin başkenti Ankara’da, aynı noktalarda, aynı direklerde, daha kısa süre öncesine kadar bir başka siyasi partinin afişleri vardı. Hala da birçoğu duruyor; ancak İYİ Parti’nin üzerinde bir hanımefendinin, genel başkanımızın fotoğrafları bulunan afişleri, bizce malum kişi ve çevrelerce sökülüp, çöp gibi yerlere atılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, 1 Nisan Pazar günü Allah’ın izni ve milletimizin teveccühüyle bayram gibi, düğün gibi bir kongre yapacağız" dedi.

​FOTOĞRAFLI

İYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiasıİYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiasıİYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiası

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.