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İYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanya

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, Alsancak'ta beyaz önlük giyen partililerle birlikte vatandaşlara sembolik ilaç kutusu dağıttı.

İYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanya

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, Alsancak'ta beyaz önlük giyen partililerle birlikte vatandaşlara sembolik ilaç kutusu dağıttı. Kutunun içinde yer alan 'Her derde deva. İyi gelecek' başlıklı yazıda İYİ Parti'nin seçim vaatlerine yer verildi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde 'Her derde deva, iyi gelecek' yazılı stant açtı. Beyaz önlük giyen partililer, sembolik ilaç kutularını vatandaşlara dağıttı. Kutuların içinde prospektüs şeklinde hazırlanmış broşürlerle birlikte iki şeker yer aldı. Broşürün arka yüzünde İYİ Parti'nin seçim vaatleri yazılıyken ön yüzünde ise şu ifadeler bulundu:
"Her derde deva. İyi gelecek. Hiçbir yan etkisi olmayan, her derde deva, hayırlara vesile bu ilaç, 24 Haziran günü bir defa kullanılacak. 25 Haziran sabahından itibaren maddi ve manevi sıkıntılarınız yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak, aydınlık umut dolu bir geleceğe yürümeye başlayacaksınız. Kan dolaşımınız düzenli hale gelecek, iç sıkıntınız geçecek, kendinize olan güveniniz yerine gelecek, benzer rahatsızlıkları yaşayanlarla birlikte, başarabileceğinize olan inanç güçlenecek, umutla güne başlayabileceksiniz."
İktidar partisini eleştiren Dervişoğlu şunları ifade etti:
"16 yıldır bu ülkede çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Her kesimde mağduriyet oluştu. Dış politikada, tarımda, sanayi ve teknoloji alanında yanlışlar yapıldı. Adalet duygusunun zedelendiği bir toplumda zedelenmeyen hiçbir müessese kalmaz. Adaletin zedelendiği toplumlarda sosyal nizam da tehdit altına girer. Bütün bunlara iyi gelmek istiyoruz. Birileri yanlış yapıyor, birileri de yanlışı tarif etmekle yetiniyor. Hakaretle, hamasetle, husumetle elde edebileceğimiz bir mesafe yok. İyiyi ve güzeli hatırlatabilmek, Türkiye'nin umutsuz olmadığını gösterebilmek, çarenin tükenmediğini İzmirlilerle ve milletimizle paylaşmak üzere işi espriyle kamuoyuyla paylaşma kararı aldık. Bu ilaç kutularını hazırlattık. Bunun üzerinde 'İyi gelecek' yazıyor. Demokrasiye iyi gelecek, sorunları olan gençliğe iyi gelecek, şalterlerini indirmiş fabrikaya, sanayiye iyi gelecek, ekilemeyen tarlalara iyi gelecek, hakkını alamayan işçiye, memura iyi gelecek. Hâlâ tenceresini kaynatmakta zorlanan emekliye, iyi gelecek. Biz Türk milletine güveniyoruz, zafer demokrasiye inananların olacaktır. Zafer, Atatürk'ün değerlerine sahip çıkanların olacaktır ve zafer Allah'ın izniyle bu toprakları vatan yapan, bu millete millet olma özelliği kazandıran değerlerin sahiplerine nasip edilecek."

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İYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanyaİYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanyaİYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanyaİYİ Parti'den sembolik ilaç kutusuyla kampanya

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