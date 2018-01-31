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İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 21:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti, partinin il başkanlıklarına gönderilen genelde ile illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmek adına uyarılarda bulundu.

İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından partinin il başkanlıklarına gönderilen genelge şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İl Başkanım, partimiz kuruluşundan itibaren milletimizin büyük bir ilgisine mahzar olmuştur. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde il ilçe teşkilatlarında görev almak istemektedirler. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar bu taleplerin çok büyük bir dikkatle incelenmesi ve üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada göstereceğimiz özen ve dikkat partimizin il ilçe yönetimlerine söz konusu illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmemiz bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda gereken azami hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener FETÖ İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
YÜREĞİNE SAĞLIK. CESUR KADIN. ÇOK HAKLI BİR UYARI. BUNLARIN NE KADAR SİNSİ OLDUKLARINI GÖRDÜK. AMA BİZİ KANDIRAMAZLER İNŞALLAH
@mazag01 REKLAM REKLAM GAZA GELMEYİN
@mazag01 VAYY BEE KARATROLLER HEP FETÖ SEVERMİŞ. FETÖ İKAZINA KIRMIZI ATIYORLAR. HANİ AKŞENER FETÖCÜYDÜ. BU NE SEVGİ ARKADAŞLAR
ne diyon abla.. geçenlerde "_Tayyip Bey in FETÖ cülüğü yoktur" dememişmiydin Kim Fetö cü Kim deil en İYİ sen bilirsin Teşkilatlar eline yüzüne bulaştırırlar hem Senden daha İYİ bilecek deiller ya Bence direk Sen ilgilen bu işle))
@mazag01 ABD de ki Emre Uslu köpeği dahil bütün FETÖ cüler "Umudumuz Meral" diyorlar haberin olsun. Git biraz haber oku UYUMA!
@palermo544 vatikanin cocugu olarak sen daha iyi bilin kardinal fatoş hocandan ogrenmissindir
@palermo544 DEMİŞTİ NE GÜZEL İŞTE, DÜRÜST LİDER. SİZİN GİBİ SAĞA SOLA İFTİRA ATIP BÜHTAN YAPMAMIŞ.
@mah6bsddn4 lan kendi ağzıyla söylemedimi o sözü..Zorunuza giden ne? SİZDE O HABERİ OKUDUNUZ O GÜN.. Yorumda yaptınız hatta
@palermo544 VALLA KARDEŞ, EMRE USLUYLA SİZ KOL KOLA İDİNİZ, BEN O SOYSUZA HİÇ İNANMADIM. OLSA OLSA SİZ TALİMAT VERMİŞSİNİZDİR BÖYLE SÖYLE DİYE
@palermo544 HA BU ARADA ABD İLE İLİŞKİLERİNDE PEK SAĞLAM GÖRÜNÜYOR
@mazag01 ama ABD mahkemesi için Emre Uslu ile aynı sözleri söyledin.Sanadamı Talimatı Biz verdik Ponçik Sıkışıncada Kardeş mi olduk )))
@palermo544 bir yaftalamacı trol gördüm sanki
@palermo544 BAK YİNE İFTİRA. O PONÇİK LAFI NEYSE SANA OLSUN. ŞU HUYUNUZU DEĞİŞTİRİN BÜHTAN HARAMDIR. HEMDE HER DİNDE, YA HAYIR SÖYLE YADA SUS.
@mazag01 iftira etmedim. Söylediğin yazdığın şeyleri Sende biliyorsun..Bütün Fetö cülerin argümanlarını sizde yüksek sesle söylediniz Eğer Emre Uslu ya Talimatı Biz verdikse,Sizede Talimatı Biz verdik demektir yok! Emre Uslu O talimatları Bizden alıpta söylemediyse, o halde Emre Uslu ile aynı yerden alıp söylediniz O yer neresi SÖYLESENE!
Fetö cü olan birinden fetö uyarısı ha pes valla.
taktik yapiyo ama millet uyanik yutmaz binbir surat meralin oyunlarina tokuz.
ne yazık ki iyi parti de diğer partiler gibi olacak. neden biliyor musunuz? chp, mhp, iyi parti ve diğer partilerin başkanları dolaşıyor alt yapıyı başkaları ayarlıyor, fakat ak parti'yi ne kadar eleştirsem de Recep Tayyip Erdoğan alt yapıdan en üste kadar her şeyi ile tek tek ilgileniyor. Meral Akşener illeri dolaşıyor iyi güzel ama teşkilatlanması koray aydın yapıyor. Bi haber teşkilatlardan.. O yüzden çok sıkıntı çıkacak çok. Bir bina yapılırken bile temeline bakılır sağlam mı diye. Akşener de diğer liderler gibi cb olmak için mitinglerde boy göstermeye başladı. Parti sadece kılıf oluyor..
@e3mre_90 mhp den makam mevki ünvan için davasını satanlar toplanmış parti olmuşlar. teşkilat bundan ibaret.
Malesef görünen o. Ama belki de görünmeyen vardır. Asıl sorun korkak basın bize göstermiyor. İktidar os.rsa haber yapanlar diğerlerinin haberlerine sağır ceya yazsa da kasıtlı tipografik hatalarla dolu hep haberleri. Nafile itibarsızlaştırma çabaları hep!
@e3mre_90 Recep Tayyip Erdoğan yaverinin fetöcü olduğunu anlamamış.... İl ve ilçe başkanları hep kontrolünde öylemi... Topbaş ın damadı Fetöcü çıktı bu nasıl ilgilenmek... yok biliyordu diyorsan onu bilemem..!
@e3mre_90 sen uyuyormusun? MHP kapandı.Patron iflası vermiş, çalışanları kovmuş, yoksa sen çaycımısın orda?
O zaman Maralın üyeliğini düşürün
ŞAKA YAPIYOOOOO KIZ BU PARTİDE SENDEN İYİ FETOCU VARMI ..
2019 da bu kadının devri kapanacak:)))
İYİ parti akıl ile yönetiliyor... Meral hanım çok doğru adımlar atıyor. İYİ Partinin Oy oranı daha da artacak görünüyor.... Akp ve Chp den umutsuzluğa düşmüş olanlar İYİ partiye oy verecejk görünüyor..! Değişim her zaman güzellikler getirir..!
@fatihicl vayyyy iyi partininde trolleri var .... sırf bu yüzden iyi partiye oy vermeyecem .. boş atacam ...
sen teşkilatlarını dolaş en iyi sen tanırsın fetoçuları yurtta sulh cihanda sulh ben birtek mhplilere üzüldüm senin safına geçen onları da maalesef nefret bu yola itti bu hükümete karşı onlar çok pişman olaçaklar ama iş işten geçmiş olaçak neyse sen şovuna devam et az kaldı balonun patlamasına millet senin ne olduğunu kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyor boşuna bu tip numaralar yapma
@metto333 yüzde 4 geçsin öpüp başına koysun
"engelleyebilmek adına"...bu nasıl bir türkçedir böyle.."engelleyebilmek için" denmesi gerekirken...
geç kaldın partin fötöcülerle doldu taştı sana abd den uyarıyı gönderenler takip altına alınmışlardır..
Fetönün taktiği değil miydi takiyye yapmak :)
@69480kimyager yok arkadaş TAKİYYE KONUSUNDA ELİNİZE SU BİLE DÖKEMEYİZ
SAYIN aytunç çıray'ın genelgesinden şunu anladım.argadaşlar partimizde yeterince feöcü var bundan sonra fetöcü gelirse yada sızmaya kalkarsa dikkatli olun almayın demek istemiş olabilir.
meral ablada fetocudur indirin aşagıya ozaman
Ne olduda Perinçeğin dümen suyuna girdin..?
ben osmaniye kadirli dulkadir beyliği bayat bayu türküyüm..yavuz sultan selimin annesinin boyu yani..MHP ye yakınım AKP ye yakınım CHP ye yakınım..hepsininde sorunları var..cok sert çizgisi var..bu kadar kozmopolit bir yapı olan türkiyede sadece ayrışmaya neden olur bunlar..Meral AKŞENER dürüst ve namusludur..onun için siyasette harcarlar..1 tane yanlış kararı yoktur..olsa suan yandaş basın yazardı çoktan..BEN GÜVENİYORUM MERAL AKŞENERE..
LAFFLAA PEYNİR GEMİSİİ YÜRÜMUYOR İÇRAHAT GÖRELİMM SAYIN ŞENER.
bu kadın ne ayak kime hizmet ediyor amacı ne daha önce hükümeti eleştiren ondan sonra tayyip erdogan fetocu degil diyen şimdi hükümeti uyarıyor nasıl bir mualafet bu şimdi hiç birşey anlamadım ama anladıgım birşey varsa senden siyasetci olmaz hele hele milliyetciligi agzına bile alma daha bunun anlamını ve degerini bile bilmiyecek bir kişisin zaten senin gibiler yüzünden ne vatan kaldı nede milli degerlerimiz malesef allah bilir sen şimdi dogru dürüst yemekde yapamıyorsundur:)
Bu beyanatta Fetö metö lafı geçmiyor,Laf ola beri gele teşkilatına sahip olamayınca ileride doğabilecek kargaşılıklara kılıf hazırlıyor.Zira Partinin içinde her örgütten çıkarcı fraksiyonlar var.
@bahattinsopaci al bir iftiracı soytarı daha
yaşın yetmiş işin bitmiş. falın fallanmış ....................
Günaydın meral hanım...fetö zaten sızmıştır aranıza siz yeni uyanıyorsunuz
Fetos ürünü PAPA cocuklari bosuna ugrasmayin temize cikamazsiniz arsivde her sey kayitli BOZKURT lara tutmaz iftiraniz
bunu yapmaya kalkarsan kimse kalmaz. meralin kendi kripto fetöcü..
mynet işin gücün bu karıya çalışmak onu aklamak.komedi resmen kendi fetöcü önce kendini attırsın partiden
önümüzdeki seçimler için oyumu İYİ Patiyeverebilirim özellikle CHP de şu son zamanlarda bazılarının operasyonu ve o operasyona katılan bölgedeki yerel direnişçilere söyledikleri beni üzdü ve düşünmeye sevk etti şu anda ağırlıkla İYİ Partiye atmayı düşünüyorum oyumu
“ROKETLER GELDİKÇE MİLLİ MANEVİ KIVILCIM ARTIYOR HALKIMIZ SAGILSUN ASKERLERIMIZE KURBANLAR KESİLDİ BAYANLAR ASKERE CEPEYE ET VE YİYECEKLER GÖTÜRMEYE BŞLADI KARAKOLLARA GİDİYORLAR. HİZMET MİLLETIMIZIN MİLLİ DUYGULARI. ÇOK MÜKEMMEL
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