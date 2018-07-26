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İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Meral Akşener'in 'Aday olmayacağım' dediği İYİ Parti'nin 2. olağanüstü kurultayı 12 Ağustos günü Ankara'da yapılacak. Partili birçok isim, Akşener’i ikna etmeye uğraşırkeni, İYİ Partili Ali Türkşen ' Meral Akşener yoksa ben de yokum' çıkışında bulundu.

İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

İYİ Parti içinde Meral Akşener’in aday olup olmayacağı tartışması devam ederken, İYİ Parti’li eski SAT Komandosu Ali Türkşen’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ali Türkşen, Meral Akşener’in Genel Başkanlığa aday olmadığı takdirde kendisinin de İYİ Parti’yi ve siyaseti bırakacağını ifade ederek şöyle dedi:

"BU GÖREVİ YİNE KABUL ETMEZSE..."

“Ben şöyle bir ilke kararı almıştım. Bu işi ancak iki sebeple bitiririm. Bir tanesi sayın genel başkanımız artık beni istemezse, sağolsun öyle bir şey olmadı. İkincisi ise, kendisi artık bu işi bırakırsa benim İYİ Parti’de herhangi bir şekilde faaliyetim olmaz demişti. Sayın genel başkanımız inşallah yine göreve gelecek. Ancak bu görevi yine kabul etmezse benim de İYİ Parti’de ve siyasette yerim olmadığını düşünüyorum. Kendisiyle geldim kendisiyle gideceğim. Bu benim ilke kararım.”

'AKŞENER'İN EVİNE UĞRADIK KAPI-DUVAR'

Öte yandan dün akşam Meral Akşener'in evine uğradığını ancak, Akşener'le görüşemediğini açıkladı.

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Meral Akşener İYİ parti ali türkşen Kongre aday

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