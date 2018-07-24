İYİ Partili Ataş: FETÖ önergesinin reddedilmesi kabul edilir değil

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinin FETÖ konusunda verdiği önergenin reddedilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yılında FETÖ’nün siyasi ayağının henüz ortaya çıkarılamadığını belirterek, "Bu konu kamu vicdanında da bir yaradır. FETÖ’nün devletin içerisinde bu kadar büyümesinde siyasi destekçilerinin de olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuda partimizin verdiği önergenin reddedilmesi kabul edilir gibi değildir. Neden FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkması istenmiyor? Her fırsatta FETÖ konusunda söylemleriyle mangalda kül bırakmayanlar, neden bu önergeye karşı çıkmışlardır? İYİ Parti grubu olarak,15 Temmuz da FETÖ terör örgütünce yapılan hain darbe girişiminin siyasi ayağı ve tüm yönleriyle araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verdiğimiz Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergemiz MHP ve AKP oylarıyla reddedildi. Bu durumu kamuoyunun bilgi ve vicdanına sunuyorum” dedi.

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