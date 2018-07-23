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İYİ Partili Çıray: Akşener'in tekrar başkanımız olması ortak kararımız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, partisindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık.

İYİ Partili Çıray: Akşener'in tekrar başkanımız olması ortak kararımız

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, partisindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çıray, Türkiye'deki yeni yönetim sisteminde siyasetin nasıl yapılması gerektiği konusunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden "Bir daha aday olmayacağım" paylaşımında bulunmasına ilişkin de konuşan Çıray, şunları söyledi:
"Bu kendi iradesidir, kendi beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkanın hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede, genel başkan adayı gösterilmesidir. Dün bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra milletvekili arkadaşlarımız dâhil hiçbirimizin telefonları susmadı. Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır. Başkanlık divanımız tekrar bir toplantı yaparak, Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultayı yapma kararı almıştır. Türk milletine hayırlı olur inşallah."
'DEMOKRASİ KONUSUNDA EN SON KONUŞACAK ADAMDIR'
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'in istifasıyla ilgili "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" yorumunu da değerlendiren Çıray, şöyle konuştu:
"Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında çok büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. MHP'ye kurumsal olarak saygı duyarız. Sayın Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını ben zaman zaman geçirdiği, bir hekim olarak, 'sıtma nöbeti' olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalıdır. Bizim bir terbiyemiz vardır. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz.

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İYİ Partili Çıray: Akşener'in tekrar başkanımız olması ortak kararımız

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