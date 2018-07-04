İYİ Parti'li Çıray: Seçim iş birliği ittifakına şu anda ihtiyaç kalmamıştır

Gizem KARADAĞ- Selen TORNACI/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için seçim iş birliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliği ittifakına şu anda ihtiyaç kalmamıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili konuştu. Çıray, KHK yetkisinin, ülkenin sisteminin değiştirilmesinde kullanıldığını savundu. İYİ Parti’nin, KHK uygulamalarını dikkatle takip edeceğini vurgulayan Çıray, gerektiğinde itiraz görevini yerine getireceklerini kaydetti.

'ERKEN SEÇİME GİDEBİLECEĞİNİ ZOR GÖRÜYORUM'

Bir gazetecinin "Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimler konusundaki ittifak tavrınız ne olacaktır?" sorusu üzerine Çıray, şunları söyledi:

"Biz her seçime hazırız; ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumlulukları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim iş birliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim."

'KİMSE BURADA ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMASIN'

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un "MHP ile olumsuzluk yaşarsa elimizi taşın altına koyarız" açıklaması hakkında görüşü sorulan Çıray, "Sayın Yokuş, çok milli bir tavır sergileyerek, 'Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda hangi siyasi parti bu ülkenin çıkarlarına uygun bir yasa getirirse o yasayı desteklemek, İYİ Parti’nin yapıcı muhalefet anlayışının bir gereğidir' demek istiyor. Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın" dedi.

'NE BUGÜNÜMÜZ NE DE YARINIMIZ GÜVENCE ALTINDA'

İYİ Parti'li Çıray, yurdun farklı bölgelerinden son günlerde gelen kayıp çocuk haberleri ve çocuk istismarı olayları ile ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye, günlerdir çocuklarımızın maruz kaldığı, insanlık dışı davranışları konuşuyor. Bir ülke, çocuklarını koruyamıyor hatta onları koruyacak yasalar konusunda elini çabuk tutmuyorsa ne bugünümüz ne de yarınımız güvence altındadır. Çocuklarını yani geleceğini koruyamayan bir ülkenin bugününe güven de olamaz."

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