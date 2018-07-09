İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Devlet Bahçeli' açıklaması: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Dervişoğlu, Bahçeli'nin elini öptü" diye yorumlanarak, tartışmalara neden oldu.
Söz konusu eleştirilerle ilgili açıklama yapan Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin elini öpmediğini söyledi. Dervişoğlu, "Öncelikle bilinmesini isterim ki ben İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliyim. Siyasi duruşum, tavrım ve ilkelerim, mensubiyet şuurumun tartışılmasına asla izin vermez. Medeni ilişkilerimden ve terbiyemden ise şahsen ben mesulüm" dedi.
Siyasetle özel ilişkilerin birbiriyle karıştırılmadan yürütülmesinden yana olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş aşaması ve kongre sürecinde yaşadıklarına atıfta bulunarak, "Kongreler ve seçim sürecinde ağır ithamlara ve iftiralara muhatap olduğumuz da bilinen bir gerçektir. Sayın Bahçeli benim hem hocam hem de ayrıldığım partinin genel başkanıdır" diye konuştu.
'BAHÇELİ'NİN ASLA KABULLENEMEYECEĞİMİZ İNCİTİCİ BEYANLARI OLDU ANCAK…'
Seçim kampanyası döneminde, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik inciti beyanlarının olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Kampanya döneminde Bahçeli'nin asla kabullenemeyeceğimiz birçok incitici beyanı olmuştur. Ancak yemin töreni esnasında kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışlamış ve tebrik ederek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına da gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz. Bu tür şeyler siyasette olağandır ve duygusal bir alana taşınarak istismar edilmemelidir" dedi.
Aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de karşılaştıklarını, tokalaştıklarını ve iyi dileklerde bulunduklarını, ancak hiçbir yerde bir spekülasyon yaşanmadığını belirten Dervişoğlu, tartışmaların siyasi geçmişlerinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Bu artık aşılmalı" ifadesini kullandı.
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