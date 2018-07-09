İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Devlet Bahçeli' açıklaması: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Dervişoğlu, Bahçeli'nin elini öptü" diye yorumlanarak, tartışmalara neden oldu.

Söz konusu eleştirilerle ilgili açıklama yapan Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin elini öpmediğini söyledi. Dervişoğlu, "Öncelikle bilinmesini isterim ki ben İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliyim. Siyasi duruşum, tavrım ve ilkelerim, mensubiyet şuurumun tartışılmasına asla izin vermez. Medeni ilişkilerimden ve terbiyemden ise şahsen ben mesulüm" dedi.

Siyasetle özel ilişkilerin birbiriyle karıştırılmadan yürütülmesinden yana olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş aşaması ve kongre sürecinde yaşadıklarına atıfta bulunarak, "Kongreler ve seçim sürecinde ağır ithamlara ve iftiralara muhatap olduğumuz da bilinen bir gerçektir. Sayın Bahçeli benim hem hocam hem de ayrıldığım partinin genel başkanıdır" diye konuştu.