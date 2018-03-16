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İYİ Parti'li Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, ''Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat’ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz'' dedi.

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyiz

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, ''Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat’ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Afşin Ünverdi tarafından karşılanan Dervişoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına değinen Dervişoğlu, ''Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Tokat'ı yakinen ilgilendiren bir durum, biz bu işin takipçisiyiz. Çiftçinin hakkının savunabilmesi, cumhuriyetin değerlerine sahiplenilmesi için biz nerede harekete geçtiysek onlar yapıcı muhalefet anlayışımızdan yararlanarak, tedbir almaya çalışıyorlar. Bu da hükümete ve Cumhurbaşkanı'na doğru şeyler gösterdiğimiz, doğru bir yol haritası tavsiye ettiğimize delalet ediyor. Bu noktadan baktığımızda İYİ Parti, onlara bile iyi geliyor'' diye konuştu.
Musavat Dervişoğlu, il başkanlığının ardından, İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol ve Ayegül Demirkol çiftinin dünyaya yeni gelen bebekleri Başbuğ Alpagu Demirkol’u, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti.

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İYİ Parti'li Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyizİYİ Parti'li Dervişoğlu: Şeker fabrikalarının takipçisiyiz

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