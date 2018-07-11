İYİ Parti'li Hayrettin Nuhoğlu Meclis Başkanlığına aday oldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı için aday oldu.
Nuhoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis Başkanlığı makamına geldi.
Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu.
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