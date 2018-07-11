HABER

İYİ Parti'li Hayrettin Nuhoğlu Meclis Başkanlığına aday oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Nuhoğlu, başvuru dilekçesini Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı için aday oldu.

Nuhoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis Başkanlığı makamına geldi.

Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Kocaoğlu: Değişim, tehdit değil fırsattırKocaoğlu: Değişim, tehdit değil fırsattır
CHP erken seçime kapıyı kapattı!CHP erken seçime kapıyı kapattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu Meclis Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.