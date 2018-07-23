İYİ Partili Koncuk: Genel Başkanımız tek aday olacak

Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine, İYİ Parti Milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı. Toplantı öncesi ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, girişte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'GENEL BAŞKANIMIZ TEK ADAY OLACAK'

Koncuk, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyerek, "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allah’a şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun 'İstifa söylentisi çıktı' sorusuna Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız genel kurul kararıdır. Partimizin geçmiş yaşadıklarını değerlendirdik son derece olumlu çalıştay geçti aslında. Aslında genel başkanımız Türkiye’de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir, yani koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderlerle Türkiye’nin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir genel başkan bir cesur genel başkandır. Dolayısıyla çok sert tartışmalar yok normal demokrasi içerisinde böyle tartışmalar elbet olacak, bunlar gayet normaldir. Onu bilmiyorum onu duymadım. Genel başkanımız parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti'dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir, değerlendirmesi gerekir. İYİ Parti'de sıkıntı yok yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kimsenin bir şüphesi olmasın, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞENOL BAL: KONGREYE GİDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ise "Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz" dedi.

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