İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Koray Aydın'ın gafı sorulan Bahçeli, olayın kasıtlı olduğunu savunarak 'Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın' dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Gaf kelimesi, bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç kelime arasında bazı kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınızda bunun adı gaf olur. Koskoca cümlenin içinde gaf olmaz. Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde orada 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hataya düşmüşklerdir. Kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var.

(İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları) Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

