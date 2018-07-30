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İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partili Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafıyla ilgili soruya yanıt verdi. Çok sert ifadeler kullanan Bahçeli 'herkes ayağını denk alsın. Bunun altından kalkamazlar' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Koray Aydın'ın gafı sorulan Bahçeli, olayın kasıtlı olduğunu savunarak 'Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın' dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Gaf kelimesi, bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç kelime arasında bazı kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınızda bunun adı gaf olur. Koskoca cümlenin içinde gaf olmaz. Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde orada 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hataya düşmüşklerdir. Kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var.

(İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları) Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ASKIYA EKMEK TAKDIN MI ONU SÖYLE BOŞVER CİDDİ MESELELER SANA YAKIŞMIYOR
syn Bahçeli ekmelettin beye emsaalettin derken gaf oldu da Koray Reis Liderimiz bahçeli derken mi gaf olmuyor???
Ne kadar gereksiz şeylerle uğraşıyorlar.
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