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İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucu üyelerinden olan ancak 24 Haziran'da Meclis'e giremeyen Mehmet Aslan, "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" dedi.

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Aslan, 24 Haziran'daki seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" ifadesini kullandı.

'AK PARTİ, MHP'YE MUHTAÇ DEĞİL'

Aslan, AK Parti'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İYİ Parti'nin de iktidara destek verebileceğini söyledi:

"Seçimin galibi yüzde 51 oy alan diyorsanız buna katılırım. Bu seçimin tek galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yiğidi öldür, hakkını ver. Yüzde 50'yi asla geçemez denilen insan çıktı aldı. AKP dahi kaybetmiştir. Milletvekili sayısı düştü, aldığı oy yüzdesi düştü, Meclis'te de mutlak çoğunluğu kaybetti. İYİ Parti'ye baktığınızda Türk siyasetinin yeni bir kazanımıdır. Recep Tayyip Erdoğan tek kazanandır, İYİ Parti de Türk siyasetinde kazanımdır. Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İyi Parti ile de çıkarabilir. İyi Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak.

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İYİ parti ak parti Mehmet Aslan MHP erdoğan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
pavyoncu fikir üretti.
Dünya lideri olduğunu anlasın artık dünya helal sivasın öz ewladı Arslana
koltuk degnegi 2 oldu
Sağın alternatifi sağdır bu net olarak gorulmistur
CHP hiç bir zaman ikdidar olamaz en fazla 10 ilde belediyeyi alabilir sağ seçmen ile arasını acarsa muğla izmir edirne haric belediyede alamaz CHP adayı kim olursa olsun AKP yıkılmaz bunu mac seçim denemesini yapacağız geleceğin alternatifi IYI partidir MHP 49 yıldır alternatif olamamıştır dyp anap tarihe karışmış MHP sadece yüzde 10 bandında kalmıştır CHP ise 20 25 bandında gel git
işte böyle yola geleceksiniz birer birer :) Sıra CHP de :) inceden inceden :))
YUHH YAZIKLAR OLSUN VERDİĞİM OY DA HARAM ZIKKIM OLSUN SİZE SEÇİM ADALETLİ SEÇİM BİLE DEĞİLDİ DIŞARDA SİLAHLAR SUSMADI İNSANLARA SALDIRILDI KEK İLE SEÇİM ALDIKLARINI İDDA EDİYORSUN YENİ KAZANIM DEĞİLSİNİZ NE YAZIKKİ ŞU ANLADIM Kİ MİLLETE BİR YÜK DAHA Bİ TABUR YİYİCİ DAHA EKLENDİ HARAM ZIKKIM OLSUN SİZE YETİM HAKLARI YENİYOR KIZ ÇOCUĞUNA BAKMAMAK NEDİR YA DAHA DÜN KIZIN BİRİ TELEFONDA BABASINI ARAMIŞTI 25 GİRDİM DİYE PARA İSTİYORLAR .. DİYE ARADI TEDAVİSİNİ OLMADAN CIKTI GİTTİ ÇOK UMUTLANMIŞTIM BU PARTİDEN ÇOK YAZIK OLDU....
FAYDALI SEYE KİM KARSI CIKAR..SAKIN KÖPRU DEME..KOPRUYE KİMSE KARSI CIKMAZ..KARSI CIKILAN YERİ GUZERGAHI VE 2 MİLYARLIK İŞİ 5 MİLYARA YAPTIRMAKTIR...KARSI CIKILAN RANT VE PESKES ÇEKİLEN HALKIN CEBİNDEN ÇALINAN PARALARDIR..
ÇEVİR KAZI YANMASIN..BUNU YÜREĞİNİZ YETSEYDİ DE SEÇİMDEN ÖNCE DESEYDİNİZ YA.DESEYDİNİZ Kİ AKP HÜKÜMETİNİN DEVLETİN DOĞRULUĞU İÇİN YAPTIĞI HER HAMLEYİ BİZ DE DOĞRU BULURUZ.ŞİMDİ Mİ AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ?BUNDAN SONRA AKPNİN YANINDA OLSANIZ NE OLMASINIZ NE.MECLİSTE GÖRELİM HDP İLE BERABER EL KALDIRDIĞINIZI O ZATEN YETECEK HERKESE.AKP DÜŞMANLIĞI YÜZÜNDEN BALATAYI YAKTINIZ.BU CÜMLELERİ DE ALDIĞINIZ MAĞLUBİYETİN TELAŞINDAN SÖYLEDİĞİNİZİN HERKES FARKINDA
Sayın Akşener in yüzde 10 luk oyu büyük bir başarıdır bunca olumsuz yalan yanlış karalamalara baskılara göre ayrıca 8 aylık çok yeni bir parti ve kasasinda bespara yok iken bu yüzde 10 luk oyda Akp ve Mhp den beklentileri ni bulamayan yanlışlıkları görüp tahammül edemeyen itici değil birleştirici olan muhafakazar vatanını milletini seven kişilerin oyları Bir fetocu bir pkk linin oyu değil daha once akp ve mhp ye verilen Sayın Akşener ı doğru bulan dediklerinin gerçekleri yansıttığını inananların oyu elbette Türkiye için ne gerekiyorsa İyi parti o yönde o safta olacaktır
nan dengesiz, madem öyle il başta siz ittifak kursaydınız, şimdi ne oldu hem sen mhp den vekilliğe giremedin şimdi fetöcülük mü yapıyonkim yer bunu.
İŞTE TAM SIRASI İŞÇİ EMEKLİLERİ MAAŞLARINA YAPILACAK OLAN ZAMMI BEKLİYOR FAKAT YAPILACAK ZAM ORANININ YÜZDE DOKUZ İLE ANILMASI DA AYRI BİR SORUN!! PATATESİN,SOĞANIN,DOMATESİN,ETİN AYRICA İHTİYAÇ OLAN TÜM GIDALARIN FİYATLARI ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR YÜZDE DÖRT YÜZ YÜZDE BİN MİKTARLARINDA BİR ENFLASYON ETKİSİ YARATIYOR HALKIN ÜZERİNDE!! BU SÖYLEDİĞİNİZ GÜZEL ŞEYLERE DESTEK GÜZELDE İŞÇİ EMEKLİSİNE YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN MAAŞ ZAMMINA DA MI DESTEK VERECEKSİNİZ!!? YOKSA HEMEN ZOR DURUMDA OLAN BU İŞÇİ EMEKLİ KESİMİNE DERHAL YÜKSEK BİR MAAŞ ZAMMI VERİLMESİ İÇİN Mİ HAREKETE GEÇECEKSİNİZ!!??..İCRAAT ÖNEMLİ
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