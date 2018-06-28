İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Aslan, 24 Haziran'daki seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" ifadesini kullandı.

'AK PARTİ, MHP'YE MUHTAÇ DEĞİL'



Aslan, AK Parti'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İYİ Parti'nin de iktidara destek verebileceğini söyledi:

"Seçimin galibi yüzde 51 oy alan diyorsanız buna katılırım. Bu seçimin tek galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yiğidi öldür, hakkını ver. Yüzde 50'yi asla geçemez denilen insan çıktı aldı. AKP dahi kaybetmiştir. Milletvekili sayısı düştü, aldığı oy yüzdesi düştü, Meclis'te de mutlak çoğunluğu kaybetti. İYİ Parti'ye baktığınızda Türk siyasetinin yeni bir kazanımıdır. Recep Tayyip Erdoğan tek kazanandır, İYİ Parti de Türk siyasetinde kazanımdır. Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İyi Parti ile de çıkarabilir. İyi Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak.

