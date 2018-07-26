HABER

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak TBMM'ye giremeyen Mehmet Aslan, kurultay çağrısı yapan ve aday olmayacağını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Haziran seçimlerindeki gerçek oyunun yüzde 17.5 olduğunu savundu.

Mehmet Aslan, seçimli kurultay çağrısı yapan ve yeniden aday olmayacağını duyuran Meral Akşener’in gerçek oyunun yüzde 17.5 olduğunu savundu.

Habertürk'teki ‘Gerçek Fikri Ne?’ programına katılan Aslan, şunları söyledi:

“Meral Akşener’in oyunda en büyük hataya şurada düşüyor insanlar. Yüzde 7.5 değildir Meral Akşener’in oyu. Bütün bu zorluklarla birlikte Akşener’in oyu yüzde 17.5’tur, İyi Parti’nin oyu da Akşener’in oyudur.”

MEHMET ASLAN KİMDİR?

'Gazinocular kralı' Fahrettin Aslan’ın oğlu olarak tanınan ve bir dönem film ve dizilerde de rol alan Mehmet Aslan, İyi Parti'ye geçmeden önce MHP saflarında siyaset yapıyordu.

2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, MHP'den milletvekili adayı da oldu.

Aslan, İyi Parti'nin 200 kişilik kurucular listesinde yer alan isimlerden biri. 24 Haziran seçimlerinde de İyi Parti'den milletvekili adayı olan Aslan, Meclis'e girememişti.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
CHP İl Başkanlarından kurultay tartışmalarına ilişkin ortak açıklamaCHP İl Başkanlarından kurultay tartışmalarına ilişkin ortak açıklama
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklamasıCHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslan İYİ parti 24 haziran seçimleri 24 haziran TBMM Meral Akşener mehmet aslan kimdir

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İYİ Partililerden flaş 'Meral Akşener hamlesi

İYİ Partililerden flaş 'Meral Akşener hamlesi

Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.