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İYİ Partili Okutan, seçimlerde aday değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.  İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında  milletvekili adayı olmayacağını söyledi.

İYİ Partili Okutan, seçimlerde aday değil

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında milletvekili adayı olmayacağını söyledi. Okutan, "Gelecek dönemde kurucusu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olduğum İYİ Parti'de bulunmaya devam edeceğim. 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğine aday olmayacağım. Ancak devletime ve milletime hizmet etmekten geri durmayacağım. Milletvekili adayı değilim, ancak sonuna kadar İYİ Parti'liyim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mücadelesinde destek olacağım. Devlet üst yönetiminde sorumluluk üstlenmiş bir ekip ile seçimler sonrası için çalışma yürüteceğim" dedi.
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