İYİ Parti'li Okutan, yeni dönemde aday olmayacak

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğine aday olmayacağını açıkladı.

Okutan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünden geriye baktığında devletine ve milletine borçlu bir insan olduğunu, bugüne kadar bulunduğu her makamda devlete ve millete hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Gelecek dönemde kurucusu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu İYİ Parti'de bulunmaya devam edeceğini anlatan Okutan, "24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğine aday olmayacağım. Ancak devletime ve milletime hizmet etmekten geri durmayacağım. Milletvekili adayı değilim, ancak sonuna kadar İYİ Parti'liyim." dedi.

Okutan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mücadelesinde destek olacağını, devlet üst yönetiminde sorumluluk üstlenmiş bir ekip ile seçimler sonrası için çalışma yürüteceğini bildirdi.

Görevinin devletin ve milletin yeni döneme hazırlıksız yakalanmasını önlemek olacağını vurgulayan Okutan, "İktidar alternatifsiz değil, devlet ve millet de sahipsiz değildir. İYİ Parti olarak milletimize hizmet için her türlü hazırlığımız vardır. 25 Haziran sabahı demokrasi kazanacak, milletimiz kazanacaktır." diye konuştu.

