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İYİ Parti'li Tümen: Randevu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz

POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 20:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu ÜyesiAydın Tümen, Fransa'dan randevu alabilmek için uçak siparişi verildiğini belireterek, ''Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz'' dedi.İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Tümen, Karabük'te gelerek partisinin tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Tümen, ülkenin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla çok hızlı bir şekilde teşkilatlanarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bunun için fazla zamanlarının olmadığını, kısa süre içinde çok işler başarmalarının gektiğini belirten Tümen, ''Türkiye tıkandı, yönetilmiyor. Türkiye idare edilmiyor. Birileri bir takım direktiflerle, bindikleri kayıkların sahiplerinin verdiği direktiflerle Türkiye'yi idare ediyorlardı yıllardır. Ama tıkandı, deniz bitti. Bundan sonraki sürece Türkiye'yi mutlaka sağlıklı bir limana çekip artık doğru düzgün kendi iradesiyle yönetilen bir ülkeyi yaratmak zorundayız. Bugün bakıyorsun, bir gerilim, bir ötekileştirme, mümkünse korku salma. İnsanları birbirine selam vermez hale getirdiler. Toplum bunu ne kadar kaldırılabilir, ne kadar taşıyabilir? Bu şekilde ötekileştirerek, birbirlerini taciz ederek, siyasetin diline bakın Allah aşkına. Sokakta insanlar kullanmıyor bunları. Bir sevgi, nezaket ve saygı kalmadı. Bir üslup ve duruş vardı eskiden. Biz bunları yitirdik. Yukarıdaki bunu yaparsa aşağısı ne yapmaz. Toplumu derhal derleyip toparlamamız lazım.'' diye konuştu.Türkiye'nin tekrar başını kaldırıp bölgesine lider bir ülke olma şansının kalmadığını ifade eden Tümen, şöyle devam etti:"ARTIK RÜŞVETLE BİR YERLERE GİDİYORUZ"''Bir tane dostumuz yok. Bütün komşularla kavgalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz. Artık bu duruma geldik. Ruslarla daha iyi olabilmemiz için 4 milyar dolarlık füze almamız gerekiyor. Böyle bir dış politika var mı? Bir ağırlığımız, bir gücümüz vardı. Biz bu cumhuriyetin kuruluş değerlerinin üzerine bina ettik partiyi. Bunun üzerine siyaset yapacağız. Çağdaş bir Türkiye'yi tekrar o cumhuriyetin kuruluş değerlerine, yerli yerine oturtacağız. Başka çıkış yolumuz yok. Bunun bilincindeyiz ve bu çerçevede hareket edeceğiz.''

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