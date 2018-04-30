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İYİ Partili Yıldız Bizim çatımız Meral Akşener'dir

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir. İYİ Parti olarak kendisinin arkasındayız. Bizim çatımız Meral Akşener'dir dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, 'Gençlerimizle buluşmaya devam ediyoruz' sloganıyla düzenlenen Türkiye'nin geleceği için girişimcilik ve teknoloji konuşacağız adlı söyleşi programında Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş'ün de yer aldığı söyleşi programına milletvekili aday adayları, il yönetim ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 'CHP DEMOKRASİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI' Söyleşi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 milletvekilinin demokrasinin önünü açtığını söyledi. Taylan Yıldız, Biz İYİ Parti olarak seçime girebilmemiz için bütün kanuni sorumluluklarımızı yerine getirmiştik. Bağımsız olarak seçime girmeye zaten hak kazanmıştık. Ama maalesef bizim ülkemizin bağrında bir teveccüh olduğunu ve her geçen gün toplumun nezdinde karşılığımızın kat ve kat arttığını gören hükümetimiz önümüze taş koymak ve bizi seçimlere sokmamak adına hamleler yapmaya çalıştığını sezinledik. Bu anlamda CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve de CHP'den partimize geçen milletvekillerine de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasi adına önemli bir görevi yerine getirdiler. Cumhuriyetimizi koruma adına bir söylemleri oldu. Demokrasimizin önünü açtılar dedi. 'ÇATI ADAYI ARAYIŞIMIZ YOK' İYİ Parti'nin hiç bir zaman çatı adayı arayışında olmadığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir. Biz de İYİ Parti olarak kendisinin arkasındayız. Bizim çatımız Meral Akşener'dir. Bizim söylediğimiz şuydu; Her parti kendi adayını çıkarmalıdır ilk turda. İkinci turda da kimi desteklememiz gerekiyorsa ve biz eminiz ki o Genel Başkanımız olacaktır. Onun arkasında olacağız diye konuştu.

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