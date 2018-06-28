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İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Kayseri eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu gündemde çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Halaçoğlu, ‘’295 sizi aldatmasın. Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP’ye de bel bağlamaz” diyerek, AK Parti’nin Milletvekili transferi yapacağını iddia etti

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Halaçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘'Millet ittifakına girmemiz gelen bütün oyları geri çevirdi. Seçime tek başına girsek yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı'' diyerek şu analizi yaptı:

'NEREDE HATA YAPILDI?'

“Nerede hata yapıldı? Bir tanesi tabanda bizzat Genel Başkan'ın söylediği gibi yüzde 17 kemik oy vardı. Rüzgar Genel Başkan'dan yanaydı. Öyleyse nasıl kaybettik. Tabanımızı oluşturan milliyetçi-ülkücü camianın duayenleri listede yer almadı. Listeye neredeyse partinin kuruluşunda hiç fonksiyonu olmayan bir kısım kişiler konuldu. Bu sebeple MHP'den gelen önemli bir kısım yeniden oraya oy verdi. İYİ Parti siyasi arenada yeni bir partiye ihtiyaçtan doğdu. Güvenilir bir kadro olarak İYİ Parti görüldü ve buraya küskün CHP'liler ve AKP'den memnun olmayan sağ oylar geçiş yaptı.

GEREKSİZ YERE İTTİFAKA GİRDİ

Ancak, İYİ Parti'nin gereksiz yere ittifaka girmesi bütün gelen oyları geri çevirdi. Sağ oylar ittifakta CHP olduğu için geri döndü. CHP'den gelen oylar da ittifakta CHP olduğu için zaten ha o, ha bu denerek İYİ Parti'ye verilmedi. Sayın Genel Başkan sağdan CHP'ye oy verilmeyeceğini bizzat söylemedi mi? Böyle bir durumda İYİ Parti'nin özelliği neydi ki daha fazla oy alabilsin. Zaten meydan ve para sorunu en başından beri vardı. Buna rağmen yapılan anketlerde oyumuz hep yüzde 18'in üstünde çıktı. Genel Başkan'ın oyları daha da yüksekti.

Belirttiğim hataları yapmayıp tek başımıza seçime girseydik partimiz yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı. Adam tek başına iktidar oldu. 295 sizi aldatmasın. Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk dönemindeki kuruluş felsefesine göre modernize etme, dinimizi siyasetin çirkefliğinden kurtarma, aklı hakim kılma, ilim ve fenni ve liyakati ön plana çıkarma, halkı biat kültüründen kurtarma hedefiyle çıktığımız ve mücadele ettiğimiz yolda başarılı olamadık. Zira hedefimiz 43 milletvekili ile Meclis'e girmek değildi. O Meclis'te muhalefetin bir etkisi olmayacaktır. Bunu kısa zamanda hepiniz göreceksiniz.''

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İYİ parti Yusuf Halaçoğlu erdoğan 24 haziran seçimleri

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