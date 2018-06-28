İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Halaçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘'Millet ittifakına girmemiz gelen bütün oyları geri çevirdi. Seçime tek başına girsek yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı'' diyerek şu analizi yaptı:

'NEREDE HATA YAPILDI?'

“Nerede hata yapıldı? Bir tanesi tabanda bizzat Genel Başkan'ın söylediği gibi yüzde 17 kemik oy vardı. Rüzgar Genel Başkan'dan yanaydı. Öyleyse nasıl kaybettik. Tabanımızı oluşturan milliyetçi-ülkücü camianın duayenleri listede yer almadı. Listeye neredeyse partinin kuruluşunda hiç fonksiyonu olmayan bir kısım kişiler konuldu. Bu sebeple MHP'den gelen önemli bir kısım yeniden oraya oy verdi. İYİ Parti siyasi arenada yeni bir partiye ihtiyaçtan doğdu. Güvenilir bir kadro olarak İYİ Parti görüldü ve buraya küskün CHP'liler ve AKP'den memnun olmayan sağ oylar geçiş yaptı.

GEREKSİZ YERE İTTİFAKA GİRDİ

Ancak, İYİ Parti'nin gereksiz yere ittifaka girmesi bütün gelen oyları geri çevirdi. Sağ oylar ittifakta CHP olduğu için geri döndü. CHP'den gelen oylar da ittifakta CHP olduğu için zaten ha o, ha bu denerek İYİ Parti'ye verilmedi. Sayın Genel Başkan sağdan CHP'ye oy verilmeyeceğini bizzat söylemedi mi? Böyle bir durumda İYİ Parti'nin özelliği neydi ki daha fazla oy alabilsin. Zaten meydan ve para sorunu en başından beri vardı. Buna rağmen yapılan anketlerde oyumuz hep yüzde 18'in üstünde çıktı. Genel Başkan'ın oyları daha da yüksekti.