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İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı Meclis'e kaydını yaptırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den 27'nci Dönem milletvekili olarak Meclis'e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı.

İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı Meclis'e kaydını yaptırdı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti'den 27'nci Dönem milletvekili olarak Meclis'e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı.
24 Haziran'daki seçimde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis'te kaydını yaptırarak rozetini taktı.

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