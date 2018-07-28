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İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

İYİ Partililer olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’i ikna etmek için İstanbul’a yola çıktı.

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan partililer TEM Osman Gazi Köprüsü’nde buluşup çok sayıda araçtan oluşan konvoyla Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evi önüne gidiyor.

Ayrıntıalr geliyor...

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İYİ parti yürüyüş Meral Akşener istanbul

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