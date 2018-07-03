İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinden ayrılıp İYİ Parti'ye katılan kişileri kastederek "Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir" dedi.
Akçay, partisinin Kula ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada sistem değişikliğinin ülke için olumlu sonuçlar getireceğini söyleyen Akçay, 'seçimlerden önce hedefledikleri iki durumun gerçekleştiğini, bunlardan birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, ikincisinin de Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin Meclis'te güçlü bir şekilde yer alması olduğunu' ifade etti.
'BUYURSUNLAR ÖVÜNSÜNLER'
Partilerinden ayrılanların tekrar MHP'ye döneceğini savunan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir."
'MHP'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve daha da güçlenecekleri' görüşünü dile getiren Akçay, yeni sistemin sağlamlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
'ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNACAĞIZ'
Akçay, şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde yer alan hususların, taahhütlerin hayat bulması için öncülük yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için gayret içerisinde olacağız. Daima önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız, Cumhur İttifakı ruhu ve Yenikapı ruhu ile en iyi şekilde devam edecektir. Çok büyük katkılar sunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi millet vicdanıdır, Milliyetçi Hareket Partisi bütün öngörüleri doğru ve haklı çıkan bir partidir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de bu güne kadar bütün öngörüleri ve tespitleri doğru çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu öngörülerinin doğru ve haklı çıkmasıyla çok daha büyük güç kazanmıştır ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir."
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