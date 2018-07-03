İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinden ayrılıp İYİ Parti'ye katılan kişileri kastederek "Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir" dedi.

Akçay, partisinin Kula ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada sistem değişikliğinin ülke için olumlu sonuçlar getireceğini söyleyen Akçay, 'seçimlerden önce hedefledikleri iki durumun gerçekleştiğini, bunlardan birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, ikincisinin de Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin Meclis'te güçlü bir şekilde yer alması olduğunu' ifade etti.

'BUYURSUNLAR ÖVÜNSÜNLER'



Partilerinden ayrılanların tekrar MHP'ye döneceğini savunan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir."