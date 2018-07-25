İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultay'ı 12 Ağustos'ta

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultay'ının 12 Ağutos Pazar günü ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 2. Olağanüstü Kurultay'ın tarih ve gündemine ait bilgiler sunuldu. Kurultay'ın 12 Ağutos Pazar günü saat 10.00'da ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Açıklama da kurultayın yoklama ve açılış ile başlayacağı ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'in bir bir konuşma yapacağı bildirildi. Genel Başkan adaylarının konuşmasının ardından seçimlere gidileceği belirtilen açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.
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