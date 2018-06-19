İYİ Parti'nin Bolu mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "5 yıl içinde Allah nasip ederse bu ülkeyi tarımda ithalatı kesilmiş, kendine yeten, 6. yılda da tarımda ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin ileride siyasi tarihçilerin yazacağı bir organizasyon olduğunu söyledi.

"İlk defa aşağıdan yukarı doğru örgütlenen bir siyasi oluşumuz." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin potansiyeli, eğitimli insan gücü ve insanlarının çalışkanlığı bu ülkeyi geçekten kalkındırır ve işsizini bitirir, istihdam ortaya koyar. Tarım, hayvancılık ve turizm kenti olan Bolu, gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar olan Türkiye'de, 500 milyar doların üretildiği İstanbul ve Ankara'nın arasında olarak, yeteri kadar pay almıyor."

Akşener, gençlere iş bulmanın devletin görevi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gencine iş vermiyorsa onu ailesinin yanında mahcup etmemek de bu devletin görevidir. Onun için 500 lira biz vatandaşlık maaşı vereceğiz gençlerimize. Bin 500 lira emeklilerimize ikramiye vereceğiz, bayram ikramiyesi. Şimdi Türkiye'nin kaynakları var. Yapacaklarımızı söyleye söyleye geziyoruz. İnsana dokunan, insanı kalkındıran, genci umutlandıran, Türkiye’de yarınlarına dair, kendileri ile ilgili hayal kurabilecek gençler istiyoruz."