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İYİ Parti'nin Bursa mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Üretim ekonomisini hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz. Bu nedenle her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Üretim ekonomisini hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz. Bu nedenle her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız." dedi.

Akşener, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gideceğini anımsattı.

Bu seçimde ilk defa çiftçilerin, gençlerin, eğitimin, memurun, sanayi ve üretimin konuşulduğunu belirten Akşener, tüm bunları sağlayanın İYİ Parti projeleri olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin önemli oranda genç nüfusa sahip olduğuna değinen Akşener, "Üretim ekonomisini hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz. Bu nedenle her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız. Devlet gencine iş üretmek zorundadır. Eğer iş veremiyorsa, iş üretinceye kadar biz gençlerimize arkadaşlarının yanında, ailesinin yanında başını önüne eğmemek için 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Gençlerimize ya iş vereceğiz, ya maaş vereceğiz." diye konuştu.

Akşener, Türkiye'de 4 milyon Suriyelinin yaşadığını vurgulayarak, "Bildiğimiz bir şey var. Herkes vatanında mutlu, herkes vatanında özgürdür. Dolayısıyla ilk iş olarak cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ilişkilerimizi düzelteceğiz ve 4 milyon Suriyeli mültecimizi vatanlarında rahat etmeleri için sağ salim şekilde memleketlerine geri göndereceğiz. Şam Emevi Camisi'nde namaz kılınamadı ama biz inşallah seneye ramazan ayında 81 ilden 81 temsilciyle Suriye'de mültecilerle Halep'te iftar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Bursa Gökdere Meydanı İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener miting

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