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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen GİK toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı. Akşener toplantıda Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İYİ Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. Akşener 13 Mayıs'ta Diyarbakır'a gideceklerini de sözlerine ekledi.
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise toplantıda Meral Akşener'in partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

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