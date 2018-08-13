İYİ Parti’nin ekonomi ve dış ilişkiler kurmayları toplandı

Gizem KARADAĞ- Dicle CENGİZ, (ANKARA) (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki hareketlilik ve yapılması gerekenleri görüşmek üzere ekonomi ve dış ilişkiler kurmaylarını topladı.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener başkanlığında toplanan İYİ parti kurmaylarının yapacağı toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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