İYİ Parti'nin Iğdır mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "5 yılda ülkemizi ithalat yapan ülke durumundan çıkaracağız ve ülkemiz beşinci yılın sonunda tarım ürünleri ihracı yapacak ülke haline gelecek." dedi.

Meral Akşener, partisinin Iğdır İl Başkanlığınca Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağını belirten Akşener, "Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır. Bu gençlere iş, istihdam yaratmak o devletin görevidir. Allah nasip ederse seçildiğim takdirde tek bir gencimiz işsiz kalmasın diye her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım. Bir devlet iş vermek zorundaysa iş verinceye kadar gencinin hayatını sürdürecek parayı vermek zorundadır. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi ister okusun ister okumasın, üniversiteyi bitirdikten sonra iş buluncaya kadar her gencimize 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağım." diye konuştu.

Akşener, emeklilerin üzerinden muayene ve ilaç katkı payının da kaldırılacağını belirterek, "Iğdır'da ciddi manada kredi kartı borçlusu var. O borçların şehit ve gazi ailelerine, işsizlere, emeklilere, öğrenciye ait olanlarını siliyoruz. Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız ve arkadaşlarımızın, aziz milletimizin rahat etmesini sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.