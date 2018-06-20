HABER

İYİ Parti'nin Kars mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi tarımda ve sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde inşallah koşturacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi tarımda ve sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde inşallah koşturacağız." dedi.

Akşener, partisince Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin "baskın seçim" olduğunu öne sürdü.

Bu seçimde hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacağını anımsatan Akşener, "Bu seçimi apar topar, süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabınını veremiyorlar, her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor, her şey kötüyse, sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye'de değişim zamanı olacak inşallah." diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hareketin adına 'cesurlar hareketi' dedim çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada bulunduğunuzu ben biliyorum. Türkiye'nin her yerinden ve her ilçesinden oy alacağız. Türkiye'de her taraftan, her ilçeden oy alan tek siyasi parti biz olacağız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, aynı zamanda genel başkan olduğum için sizden oy istiyorum."

Akşener, Türkiye'nin muhteşem coğrafyaya sahip olduğunu aktararak, "Uçakta gelirken yanımda bulunanların buranın silüetini görünce 'burası İsviçre'den güzel' dediklerini duydum. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Türkiyenin coğrafyası muhteşem. Kars, İsviçre'den güzel, bir başka şehrimiz İngiltere'den, bir başka şehrimiz İtalya ve Fransa'dan güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim vaatlerini anlatan Akşener, gençlere istihdam imkanı sağlayıncaya kadar ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceği sözünü hatırlattı.

- "Bu ülkeyi kalkındıracağız"

Ülkede tarım ve hayvancılığın zor durumda olduğunu savunan Akşener, seçilmesi durumunda Kars'ı hayvancılık ve süt ürünlerinin sanayi merkezi yapacağınının sözünü verdi.

Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyada bundan sonra iki savaş çıkabilir. Biri su, diğeri gıda savaşı. Türkiye 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Bunun içinde sarımsaktan tutun soğan, mercimek ve nohuta kadar her şey var. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ülkeyi 5 yılda tarımda kendine yeter ülke haline getireceğiz. Mazotu, yemi, elektriği, ilacı dünya nasıl yapıyorsa çiftçimiz için o noktaya getireceğiz. Ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi tarımda ve sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde inşallah koşturacağız. Bu ülke koşacak inşallah."

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
DİSK'in bildirisine 'seçim' yasağıDİSK'in bildirisine 'seçim' yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Kars Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.