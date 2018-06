İYİ Parti'nin Kars mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi tarımda ve sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde inşallah koşturacağız." dedi.

Akşener, partisince Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin "baskın seçim" olduğunu öne sürdü.

Bu seçimde hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacağını anımsatan Akşener, "Bu seçimi apar topar, süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabınını veremiyorlar, her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor, her şey kötüyse, sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye'de değişim zamanı olacak inşallah." diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hareketin adına 'cesurlar hareketi' dedim çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada bulunduğunuzu ben biliyorum. Türkiye'nin her yerinden ve her ilçesinden oy alacağız. Türkiye'de her taraftan, her ilçeden oy alan tek siyasi parti biz olacağız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, aynı zamanda genel başkan olduğum için sizden oy istiyorum."