İYİ Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın hayatını kolaylaştırdığımızda, emeklimizi kafası dik gezer hale getirdiğimizde, bu ülkedeki en çılgın proje esasında bu oluyor." dedi.

Akşener, partisinin İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin "baskın seçim" olduğunu savundu.

Kurduğu ekibin, iktidarın 16 yılda ne yaptığını tek tek incelediğini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, Kocaeli'nin sanayi şehri olmasına rağmen genç işsizliğinin en büyük sorunu olduğunu kaydetti.

Akşener, Türkiye'nin röntgenini çektiklerini ve yeterli kaynağı olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'de yönetim değişikliği olduğu andan itibaren Türkiye gerçekten ayağa kalkar ve yürür." ifadelerini kullandı.