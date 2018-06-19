HABER

İYİ Parti'nin Kocaeli mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın hayatını kolaylaştırdığımızda, emeklimizi kafası dik gezer hale getirdiğimizde, bu ülkedeki en çılgın proje esasında bu oluyor"

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın hayatını kolaylaştırdığımızda, emeklimizi kafası dik gezer hale getirdiğimizde, bu ülkedeki en çılgın proje esasında bu oluyor." dedi.

Akşener, partisinin İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin "baskın seçim" olduğunu savundu.

Kurduğu ekibin, iktidarın 16 yılda ne yaptığını tek tek incelediğini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, Kocaeli'nin sanayi şehri olmasına rağmen genç işsizliğinin en büyük sorunu olduğunu kaydetti.

Akşener, Türkiye'nin röntgenini çektiklerini ve yeterli kaynağı olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'de yönetim değişikliği olduğu andan itibaren Türkiye gerçekten ayağa kalkar ve yürür." ifadelerini kullandı.

"Önce israfın önü kesilecek sonra yatırım yapılacak. Sonra yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilecek." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın hayatını kolaylaştırdığımızda, emeklimizi kafası dik gezer hale getirdiğimizde, bu ülkedeki en çılgın proje esasında bu oluyor. Biz bu genç işsizliğini çözeceğiz. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır. Buna inanıyoruz. İş veremediği sürede de 'Bu gençlerimize 500 liralık aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağız.' dedik ve 'Yüzde 11 olan işsizliği 5 yılda 5,6'ya düşüreceğiz.' dedik. 'Her yıl 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız.' dedik."

Akşener, tarımın durumunun vahim olduğunu öne sürerek, "Türkiye şu anda yurt dışından tam 9 milyar dolar tarım ürünü ithal ediyor. Bu ne demek? 1 milyon insan tarımdan kopuk, işsiz hale gelmiş demek. Türkiye soğandan sarımsağa, mercimekten baklaya, bakladan buğdaya, aklınıza ne gelirse ithal eden bir ülke olmuş durumda. Kendine yetemeyen ve tarım ürünlerini ithal eden bir ülkenin müstemleke olması kaçınılmazdır. Onun için üreteceğiz. Sanayide üreteceğiz, tarımda üreteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tutan Akşener, partisinin milletvekili adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Daha sonra sahneye gelen Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler, Akşener'e Kocaelispor armasının olduğu atkı ve şal hediye ederek, takıma destek istedi.

İYİ Parti'nin Kocaeli mitingi

- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın

1 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
2 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
3 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
4 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
5 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
6 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
7 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
8 / 8

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi

İYİ Parti'nin Kocaeli Mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

İlginizi Çekebilir

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.