İYİ Parti'nin Niğde mitingi

NİĞDE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." dedi.

Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir karar verileceğini belirtti.

Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını söyleyen Akşener, "70 milyar dolar tüm fabrikalar satılmış para elde edilmiş, 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplanmış, yuvarlarsak 2,5 trilyon dolarlık bir para Türkiye'nin kasasında. Niğde'ye soruyorum. Siz 2,5 trilyon dolardan şehrinize bir fabrika geldiğini gördünüz mü? Niğde en fazla genç işsizin olduğu şehir, gençlerinize iş bulundu mu? Çiftçinin borcu silindi mi? Elektrik borçlarının faizleri silinip de ana parasının daha ödenebilir hale getirildiği süreç yaşandı mı? Peki 16 senedir bitirilemeyen havalimanı bitirildi mi? Hızlı tren Niğde'den geçti mi? Peki ne yapmış bunlar. 2,5 trilyon dolar ne olmuş." diye konuştu.