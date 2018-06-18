HABER

İYİ Parti'nin Niğde mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız"

NİĞDE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." dedi.

Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir karar verileceğini belirtti.

Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını söyleyen Akşener, "70 milyar dolar tüm fabrikalar satılmış para elde edilmiş, 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplanmış, yuvarlarsak 2,5 trilyon dolarlık bir para Türkiye'nin kasasında. Niğde'ye soruyorum. Siz 2,5 trilyon dolardan şehrinize bir fabrika geldiğini gördünüz mü? Niğde en fazla genç işsizin olduğu şehir, gençlerinize iş bulundu mu? Çiftçinin borcu silindi mi? Elektrik borçlarının faizleri silinip de ana parasının daha ödenebilir hale getirildiği süreç yaşandı mı? Peki 16 senedir bitirilemeyen havalimanı bitirildi mi? Hızlı tren Niğde'den geçti mi? Peki ne yapmış bunlar. 2,5 trilyon dolar ne olmuş." diye konuştu.

Akşener, Niğde'nin gencine devletin iş vermek zorunda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklinin asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız, emeklinin ilaç ve muayene ücreti katkı payını ortadan kaldıracağız. Biz çiftçimizin zorunlu elektrik faizlerinin masrafını tamamını siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yeniden yapılandırıyoruz. Bunun dışında tarımda çalışan kadınlarımızı 5 yıllık sigorta paralarını devlet ödeyecek, kadınlarımızı istihdama katacağız."

Göreve gelmeleri durumunda 5 yıl içinde gıda ithalatını bitirecekleri vaadinde bulunan Akşener, öğretmenler ve doktorlar üzerindeki performans sistemini kaldıracaklarını söyledi.

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Sezai Temelli: İkinci tura kalacak muhalefet adayına destek vereceğizSezai Temelli: İkinci tura kalacak muhalefet adayına destek vereceğiz
fotoğraflar// Başbakan Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladıfotoğraflar// Başbakan Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener miting Niğde Ömer Halisdemir Meydani

En Çok Okunan Haberler

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.