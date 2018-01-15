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'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'

POLİTİKA HABERLERİ | 15.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İyi Parti’nin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu.

Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, hükümeti eleştirerek, "Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, 'senden korkmuyorum' dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye? Çünkü zalimin zulmü varsa, inanmış insanların da güvenecekleri Allah’ı var" dedi.

İYİ Parti Mersin İl Örgütü’nün düzenlediği yemeğe Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yanı sıra Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz ve Mersin’deki tek İYİ Partili belediye olan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile çok sayıda partili katıldı. Milletin en zor dönemden geçtiğini söyleyen Koray Aydın, "Gücü eline geçiren bir zalim, devletin gücünü sopa gibi kullanarak, Türk milletini sindirmiş, herkes kabuğuna çekilmiş, herkes yarına endişeyle bakıyor, herkes ne olacağım sorusunu birbirine soruyor ama bir şey yapmakta, bir cesareti ortaya koymakta karamsarlığa kapılıyor” dedi.

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter

Böyle bir dönemde milletin yeniden ayağa kalkmasını, Atatürk’ün koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemesini ve gerçek anlamda Türk-İslam aleminin liderliğini hedefleyen bir siyasi parti kurduklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

“Zalimin zulmü bir yere kadardır. Dünyanın en korkak insanları zalimlerdir. Diktatörlerdir. O kafa tutanlardır. O elinde sopa sallayarak herkesi tehdit edenler dünyanın en korkak insanlarıdır. Nereden cesaret alırlar? Karşısındaki sinmişlikten. Bu baskılar karşısında ne yapacağını bilemeyen milyonların kararsızlığından cesaret alır onlar. Ama bugün Türkiye’de bu oyun bozuldu. Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, senden korkmuyorum dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

Çünkü zalimin zulmü varsa inanmış insanların da güvenecekleri Allah’ı var. Gün gelecek Allah’ın sopası da devreye girecek. Onun da bir zamanı var. O zaman geldiğinde zalimlerin sonunun nasıl olduğunu şu yakın tarihin sayfalarında bir bakın. Hatırlayın Mısır’daki zalimi, hatırlayın Libya’daki zalimi, hatırlayın Irak’taki zalimi. Biri çukurda öldü, biri idam sehpasında öldü, biri süründürülerek öldü. Bunu söyleyerek bugüne bir kılıf geçirmek istemiyorum. Ama bunları söyleyerek bir uyarı olması bakımından tarihe not düşmek için bunları söylüyoruz."

KARARSIZLARIN OYU SONUCU ETKİLER

İyi Parti’nin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia eden Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdıkları anketlerde de Meral Akşener isminin öne çıktığını savundu. Seçimlerde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in katılacağını öne süren Aydın, "Şu an ki anketlerde ikisi kafa kafaya. Kararsız bir kesim çıkıyor. Kararsızların tercihi sonucu etkiler. Erdoğan’a oy veririm diyen korkmadan söylüyor. İktidar ellerinde. Ama kararsızların içindeki büyük bir kesim korktuğundan fikrini açıkça söyleyemiyor. Ben buradan iddia ediyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu. (DHA)

Ankara siyasetinde 2019 hesapları
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Okuyucu Yorumları 67 yorum
aç tavuk misali buda kendini darı ambarında sanıyo
@tulgar24 HADİ ORADAN YALAKA
@tulgar24 GÖRECEN SEN HOROZU .
@tulgar24 yalaka sen ve senginilere denir
AKŞENER EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİSİDİR....SEVE SEVE OY VERİLİR..
@ilkerim_can ona oy verenler kimler bir bakalım,fetöcüler ve devlet düşmanları,oy potansiyeline bakıyorsun % 3,geçmiş olsun size
Yavvv heee heeeee......
Bunu Kim söyledi die bi bakim dedim Koray Aydın söylemiş ))))))
inşallah inanıyorum ki herşey iyi olacak
iyi gelecek.Türkiye iyi olacak.
bunlar vatansız ve bayraksız hain aç tavuk ....
allah aşkına iki lafı bir araya getiremiyor zeka seviyesini ölçmeye bile gerek yok tipinemi oy vereceksiniz keMAL dan daha m a l bu siz istediginiz kadar poh pohlayın adımı yazın buraya bu kadın barajı geçemeyecek
İküncü tur.Akşener kazanır.Herşey iyü olacak.Akp defolup gidecek.
he yav he
Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış, artık bunuda imar bakanı yaparlar, iyi anlıyor o işlerden...
Hayal görüyorsun galiba Sayın KORATBEY
SAYIN AKŞENER ÇOK MERT BİR İNSAN .İNŞALLAH YÜZDE 40 I ÇOK RAHAT ALIR .
Yürü git. Döneksin...
haah hah ha,güne gülerek başlamak ne güzel:)
@kopil_2014 olmayan kafa aglamaz sen hep mutlu ol...
MERAL AKŞENER VE İYİ PARTİ SESSİZ MİLYONLARIN ÇIĞLIDIR.İNŞALLAH BAŞARILI OLURLAR.YOLLARI BAHTLARI AÇIK OLSUN
Nerde hirsiz arsiz karanlik varsa toplanmislar hayatinda ulku ocagina gitmemis biri nasil iyi ci olur milliytckltn soz eder esini arastrn azili kominist terorist nasil olurda milliyetci bi asenanin esi boyle biri olur halk fetodan o kdr ckmskn gidip fetoya oy verir haaaa su olabilir bakin fetocu binlerce kisi var biat etmis arti fetodan isten atilan binler var onlar iyi ci zaten lafimiz yok
@rhisos fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalıntısı olarak bunu senmi diyon
Hırsız derken. en büyük hırsız kim acaba
@serdar_1981_alcym yav he he
@orhanceylan1970 o zaman ilk önce 2002 öncesindeki hırsızlara bakalım onlardan başlayalım
kimi kandıracaksınız ya,o sizin rüyanız,taş çatlasa oyunuz % 3,sonra zaten dağılıp gideceksiniz,ak parti ve mhp ittifakından sonra hiç şansın kalmadı meral abla,sende bittin artık,mynet gibileri ne kadar parlatmaya çalışsada boş
tamam
Feto dan dolayi kac kisi isini kaybetmis se bilinki iyi partinin oyu o kadardir
bugüne kadar zerre oyumu akp ye vermedim vermemde rte yaşadığı müddetçe iktidardan düşmez oy sendeyse kedi ve trafoda onda :)
İYİ OLACAK İYİ...
ŞU ANDA TÜRKİYEYİ SADECE SAYIN AKŞENER KURTARABİLİR .
@bizedogrugerekli_2017 ülkemizi ımf ve batıya kul köle ederek mi kurtaracak merak ettim bak şimdi
@bizedogrugerekli_2017 O önce kendini kurtarsın :)))))
BU ŞARTLARDA AKP KARŞISINDA ALTERNATİF ARADIĞIM HALDE ŞAN BENİM VE HALKIMIN. İSTEKLERİNİ KARŞILAYAMIYORSUN NİYETİM OLDUĞU HALDE CHP YE İLK DEFA OY VERECEGIM KENDİME HALKA FAKIRE ASKERI UCRETLIYE DAHA YAKIN GÖRUYIRUM İYİ PARTININ VAADI YÖK ÖZELLŞTIRME KALKACAK DEMIYOR ASKERI ÜCRET EMEKLI YAŞINI İNDIRECEGIM DEMIYOR
fetö partisi seçim mi kazanacak
@fatih8281 HAKILISIN FATIH 16 YILDIR YETTİ ARTIK..! BUNDAN SONRA SEÇİMMİ KAZANACAK MIŞ FETONUN PARTİSİ.
şişirilmiş balon.ses tonuna bakın ne dediğimi anlarsınız.tın tın ediyor..
koray aydın sanırım gene laf yiyecek yapamaz olmaz dediği herşey yapıldı oldu.konuştuğu lafları yuttu.şimdi de fakir tesellisi yapıyor.boşa uğraşmayın erdoğanın girdiği bir seçimi başka ondan başka kimse kazanamaz.15 yılda hiç olmazsa bunu öğrenseydiniz
Aç tavuk rüyasında kendisini darı ambarında görürmüş.
vah vah vah akıl yoksunu aklınca siyaset yaptığını sanıp iyi parti adı altında toplanmış iş icraat yapmayı bilmeyen tek hedefleri rte olan zavallılar balonu şişirip şişirip söndürüyorlar iyi partinin oyu yüzde 20 miş peh peh peh bu işlerden anlayanlar bu söze gıçı ile güler ey iyi partide toplanmış aciz yoksun fetöcüler akp nin kemik oyu yüzde 44 chp nin yüzde 26 mhp nin yüzde 16 hdpkk nın yüzde 9 diğerleride yüzde 4 olunca iyipartiyede kala kala terörist fetöcülerin yüzde 1 i kalıyor balona yüzde 19 u nerenizden üflediniz :))
kaznma için önce akşenerin oyunun %50 olduğunu söylemek lazım %20 nasıl kazanır recp tayip erdoğanın oyu %50 civarınd hemde belli 2 50 den büyük değil yani bir laf savurması var
inşallah her şey IYI olacak
İnşallah
Meydan boş konuşun konuşun 2019 da göreceğiz sizi. Sandığa gömülüp gideceksiniz.
@aliyaz174 2019 DEĞİL 2018 DE GÖRECEKSİN
Bugun itibari ile saglık alanında bir ultrasona dokuz subata gun veriyorlarsa oyum aksenere tabiiki
şişirin teyzeyi bakalım o olsa olsa torununun oyunu alır. meral de seçimden sonra ardına bakmadan bürolardaki eşyaları toplar kaçar. bu millet artık kafirlerin desteklediği kimseyi başına getirmez. meral senide kekliyo bu para baronları. yol yakınken reise tabi ol da en azından arkandan iki iyi keşime söylenir.
İYİ PARTİ İYİ BİR ALTERNATİF OLDU
allah yolunuzu açık etsin oyumuz sizindir.
Allah korusun.
İlk devlet başkanımız kadın olacak, üstelik bir öğretmen, dahası şevkatli bir anne, Cennet annelerin ayaklarının altında, devlet başkanlığı neden olmasın!!!
iyi lerın dostu az ama oz olur derler. kotulerın de daldası olmaz unutmayın. hersey IYI olacak. vatan ve mılletın orf adet ve anananelerı yenıden fılızlenecek
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