'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'

Son Güncelleme 5 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 15.01.2018 10:08 |5 saat önce

Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İyi Parti’nin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu.

Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, hükümeti eleştirerek, "Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, 'senden korkmuyorum' dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye? Çünkü zalimin zulmü varsa, inanmış insanların da güvenecekleri Allah’ı var" dedi. İYİ Parti Mersin İl Örgütü’nün düzenlediği yemeğe Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yanı sıra Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz ve Mersin’deki tek İYİ Partili belediye olan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile çok sayıda partili katıldı. Milletin en zor dönemden geçtiğini söyleyen Koray Aydın, "Gücü eline geçiren bir zalim, devletin gücünü sopa gibi kullanarak, Türk milletini sindirmiş, herkes kabuğuna çekilmiş, herkes yarına endişeyle bakıyor, herkes ne olacağım sorusunu birbirine soruyor ama bir şey yapmakta, bir cesareti ortaya koymakta karamsarlığa kapılıyor” dedi.

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter Böyle bir dönemde milletin yeniden ayağa kalkmasını, Atatürk’ün koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemesini ve gerçek anlamda Türk-İslam aleminin liderliğini hedefleyen bir siyasi parti kurduklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “Zalimin zulmü bir yere kadardır. Dünyanın en korkak insanları zalimlerdir. Diktatörlerdir. O kafa tutanlardır. O elinde sopa sallayarak herkesi tehdit edenler dünyanın en korkak insanlarıdır. Nereden cesaret alırlar? Karşısındaki sinmişlikten. Bu baskılar karşısında ne yapacağını bilemeyen milyonların kararsızlığından cesaret alır onlar. Ama bugün Türkiye’de bu oyun bozuldu. Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, senden korkmuyorum dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye? Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım' Çünkü zalimin zulmü varsa inanmış insanların da güvenecekleri Allah’ı var. Gün gelecek Allah’ın sopası da devreye girecek. Onun da bir zamanı var. O zaman geldiğinde zalimlerin sonunun nasıl olduğunu şu yakın tarihin sayfalarında bir bakın. Hatırlayın Mısır’daki zalimi, hatırlayın Libya’daki zalimi, hatırlayın Irak’taki zalimi. Biri çukurda öldü, biri idam sehpasında öldü, biri süründürülerek öldü. Bunu söyleyerek bugüne bir kılıf geçirmek istemiyorum. Ama bunları söyleyerek bir uyarı olması bakımından tarihe not düşmek için bunları söylüyoruz."