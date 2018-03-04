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İYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu.

İYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' krizi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - İYİ Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu. Kavgaya tutuşan partilileri, araya girenler ayırdı.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, Adapazarı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Hüsamettin Atasever ve Serdip Dokumacı, başkanlığa aday olarak listelerini, oluşturulan divana sundu. Adaylardan Serdip Dokumacı'nın sunduğu liste, 30 delege imzası zorunluluğuna uygun bulunmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı. Kongrede tek aday olarak kalan Hüsamettin Atasever, başkanlığa yeniden seçildi.

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İYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' kriziİYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' kriziİYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' krizi

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