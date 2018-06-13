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İYİ Parti'nin Sivas mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Bütüncül bir bakış açısıyla Sivas'ı hem madencilik şehri hem fabrika yatırımlarının yapıldığı, aynı zamanda tarımın başkenti ve en önemlisi Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız" - "4,5 milyon insan icralık ve takipte. Türkiye Dayanışma Fonu ile bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin borcunu silip atacağız"

SİVAS (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bütüncül bir bakış açısıyla Sivas'ı hem madencilik şehri hem fabrika yatırımlarının yapıldığı, aynı zamanda tarımın başkenti ve en önemlisi Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız." dedi.

Akşener, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, Sivaslının oyunu cepte keklik sananların, Sivas'ın en büyük iki problemi olan işsizlik ve göçü çözmekten uzak olduğunu belirtti.

Sivaslıların ramazan ayında oruçlu olduğunu ve 38 derece sıcakta kendisini dinlemeye geldiğine değinen Akşener, "Bu benim için çok büyük bir vebal. Türkiye'nin Yiğidoları, çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Akşener, AK Parti iktidarları döneminde 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını öne sürerek, "Sivas Demir Çelik satıldı, Divriği madenleri satıldı, Kangal Termik Santrali satıldı ve çimento fabrikası satıldı. Ayrıca devletin burada var olan bütün kurumlarını da taşıdılar." değerlendirmesini yaptı.

Sivas'tan her yıl 60 bin kişinin göç ettiğini anlatan Akşener, insana dokunan, şehirlerin yüzünü güldüren projelerle geldiklerini vurguladı.

Akşener, çok güçlü bir ekip kurduğunu belirterek, "Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız. Çiftçinin borcu var. Kredi kartı borçlarınız var. Bu kredi kartı borçlarınızı çocuklarınızın iaşesi için kullandınız, kira ödemek için kullandınız. 4,5 milyon insan icralık ve takipte. Türkiye Dayanışma Fonu ile bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin borcunu silip atacağız. En yüksek takip olan şehirlerden birisi de Sivas. İşsizi, çiftçisi, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve emekliler var. Gençlere iş ve istihdam alanı oluşturacağız, iş bulamayan her gence ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." diye konuştu.

Projelerle ilgili kendisine sürekli kaynağın sorulduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı seçildiğinde Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi evlerine sağ salim göndereceğim. Suriyeli kardeşlerimize Türkiye şu ana kadar 150 milyar dolar harcamış. Koyun bunu bir kenara. Daha enteresan bir şey var. TRT yılda 2,5 milyar lira vergilerimizden para harcıyor. Ne kadar ahmak varsa orada zengin oluyor. TRT'yi satıyorum. Yıllık 2,5 milyar Türk Lirası cepte."

Akşener, seçilmesi durumunda sosyal yardımların devam edeceğini, devletin bunu yapmak zorunda olduğunu ve vatandaşını ortada bırakmayacağını bildirdi.

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına da işaret eden Akşener, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu olayını 2009'dan beri gökyüzüne bakarak arayanlar, bununla ilgili hiçbir hareket yapmayanlar, işlerine geldiği zaman sadece rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını kullananlar... İnşallah iktidar olduğumuzda, cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk işim bu olayı aydınlatmak olacak." dedi.

Meral Akşener, Sivas'ın hayvancılığın ve tarımın merkezi olduğunu hatırlatarak, "Bütüncül bir bakış açısıyla Sivas'ı hem madencilik şehri hem fabrika yatırımlarının yapıldığı, aynı zamanda tarımın başkenti ve en önemlisi Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu arada, Akşener'in miting alanındaki konuşması öncesinde partililer arasında yaşanan gerginlik, vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

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İYİ parti Meral Akşener miting Sivas

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