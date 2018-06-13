İYİ Parti'nin Sivas mitingi

SİVAS (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bütüncül bir bakış açısıyla Sivas'ı hem madencilik şehri hem fabrika yatırımlarının yapıldığı, aynı zamanda tarımın başkenti ve en önemlisi Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız." dedi.

Akşener, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, Sivaslının oyunu cepte keklik sananların, Sivas'ın en büyük iki problemi olan işsizlik ve göçü çözmekten uzak olduğunu belirtti.

Sivaslıların ramazan ayında oruçlu olduğunu ve 38 derece sıcakta kendisini dinlemeye geldiğine değinen Akşener, "Bu benim için çok büyük bir vebal. Türkiye'nin Yiğidoları, çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Akşener, AK Parti iktidarları döneminde 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını öne sürerek, "Sivas Demir Çelik satıldı, Divriği madenleri satıldı, Kangal Termik Santrali satıldı ve çimento fabrikası satıldı. Ayrıca devletin burada var olan bütün kurumlarını da taşıdılar." değerlendirmesini yaptı.