HABER

İYİ Parti’nin TBMM Genel Kurul sıralarında yerleri hazırlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP’nin 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından İYİ Parti için Meclisin 5.

CHP’nin 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından İYİ Parti için Meclisin 5. partisi olarak Genel Kurul sıralarında yerleri hazırlandı.
CHP heyeti ile İYİ Parti heyeti arasında yapılan görüşmenin ardından CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi ile 20 milletvekili sayısına ulaşan İYİ Parti, Mecliste grup kurabilecek sayıya ulaştı. Meclisin 5. partisi olarak İYİ Parti için Genel Kurul sıralarında yerleri hazırlandı. İlk sıraya alınan İYİ Parti salondaki kavasların müdahalesi ile ikinci sıraya alınırken, ilk sırada yine MHP yer aldı.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda ettiCumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda etti
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma başlattı!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma başlattı!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.