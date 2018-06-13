İYİ Parti'nin Tokat mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Böyle şuuraltı olmaz. Evlatlarınızla, kocalarınızla, eşlerinizle akşam huzurlu, tok, refah içinde nefes alan bir Türkiye istiyorsunuz. Allah'ın izni ile bunu başarmak için geliyoruz." dedi.
Akşener, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde Türkiye'nin tarım ithalatını bitireceklerini, beş yıldan sonra Türkiye'nin tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olacağını savunarak, vatandaşların 24 Haziran'da bir karar vereceğini belirtti.
AK Parti hükümetinin şeker fabrikalarını özelleştirmesini eleştiren Şener, şeker pancarının stratejik bir ürün, fabrikaların ise milli bir mesele olduğunu vurguladı.
"O fabrikaları satın alanlara sesleniyorum, sakın ola işçilere el sürmeyin, sakın ola makinelere el sürmeyin." ifadesini kullanan Akşener, satılan fabrikaların yerine yeni fabrikalar yapılmadığını kaydetti.
Meral Akşener, hükümetin "Millet Bahçesi" ve "Millet Kahvesi" projelerine ilişkin de "Vatan çocuklarına öngördüğü millet kahvesi ve millet bahçesi. Orada ne yapacakmışsınız? Yerlerde yuvarlanacakmışsınız. Böyle şuuraltı olmaz. Evlatlarınızla, kocalarınızla, eşlerinizle akşam huzurlu, tok, refah içinde nefes alan bir Türkiye istiyorsunuz. Allah'ın izni ile bunu başarmak için geliyoruz." diye konuştu.
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