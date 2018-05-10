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İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, partilerine döndü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "'Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır' diyen 15 arkadaşımız, görevlerini yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyor" dedi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, partilerine döndü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "'Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır' diyen 15 arkadaşımız, görevlerini yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyor" dedi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, istifa edip, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP’ye dmndüğünü duyurmak için TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan CHP'li Özkoç, 15 vekilin ismini okudu. Özkoç, “'Onbeşliler' artık yuvada. Görevleri tamam. ‘Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü bir Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır’ diyen 15 arkadaşımız, görevlerini yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar. 22 Nisan 2018'de İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız, bugün istifalarını hem İYİ Parti hem Meclis Başkanlığı'na vereceklerdir. Aynı zamanda bugün partimize üyelik ve vekillik başvurularını yapacaklardır" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özel ise 15 milletvekilini tebrik ederek, şunları söyledi:

"22 Nisan Pazar günü karşınızdaydık. Arkadaşlarımız, Türkiye siyaset tarihine geçecek kararı uygulamak üzere adım attılar. Giderlerken, dönüşleri konuşuldu. 15 arkadaşımızın yaptığı bu büyük fedakarlık, kamuoyunda büyük takdirle karşılandı. İYİ Parti'nin çeşitli oyunlarla seçim dışında bırakılmasına tepki gösteren, adalet duygusuna sahip 80 milyon tarafından takdirle karşılandı. Artık kamuoyunun gönlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği ve artık sarayın planlarının alt üst olduğu bir sürecin önemli kilometre taşını buraya kokuyoruz. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Görev tamam. Arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar. Bütün Türkiye, 'Görev tamam, onbeşliler yuvada' diyebilecek. Kendilerini ayrı ayrı alınlarından öpüyoruz. Tarih, onları bu kutlu görevle anacak."

AYTUN ÇIRAY: SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMAYACAK, ERDOĞAN KAYBEDECEK

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da 15 milletvekiline teşekkür ederek, "Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo, Türk siyaseti ve demokrasiyi yöneteler adına utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmesiydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 15 milletvekiline sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu seçimler, ikinci tura kalmayacak ve Sayın Erdoğan birinci turda başkanlık seçimini kaybedecek" diye konuştu.

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