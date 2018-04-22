İYİ Parti’ye geçen CHP’li Arık: Oyunu bozacağız

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP’den, seçime girebilmesi için İYİ Parti’ye katılacak vekiller arasında ismi açıklanan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız” dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız. Türkiye'yi tek adam yönetimine bırakmamak için, demokrasinin kazanması için bu ülkede insanlar büyük bedeller ödedi, biz de üzerimize düşen bedeli her zaman ödemeye hazırız. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aydınlık Türkiye için almış olduğu karara saygı duyarak, demokrasiden yana tavır aldık. Bizim yerimiz de yönümüzde belli. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."
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